國境要開了！台灣列日人最想出國前3名　觀光局鎖定這些國家搶客

▲觀光局副局長林信任。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

指揮中心鬆口若疫情高峰過了，國境最快9月底或10月將開放，觀光局副局長林信任今(8/26)出席活動受訪表示，初期將以日本、韓國和東南亞為主要市場，其中日本對台灣喜愛程度高，把台灣列為出國前3名選項。

因應國際即將開放，林信任表示，出入境指引將依照防疫規範，將來開放觀光是0+7，希望越鬆越好，很多國家沒有特嚴格規定，若太緊會影響意願；疫情期間台灣對國外行銷沒有停止，一停大家就會把你忘了，日本歷次調查，都把台灣列為前三名旅遊景點，很多國家問卷調查，台灣都在前半段，因為國際行銷沒有中斷，保持微溫，但還不是火力全開，很多國際行銷簽約暫停，等到國境一開，廣告就開始下，媒體和業者邀訪就可以啟動。

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林信任強調，國際行銷預算在疫情期間只是維持品牌溫度，國境還沒開放，國外很多旅展也停辦，國際行銷支出沒那麼多，疫情之後，將火力全開大力促銷。

林信任說，日本一直把台灣列出國前3名，包括偽出國活動或與當地超商合作供應台式料理，日本旅客應該會在第一時間嚮往到台灣來，很多新加坡朋友也一直問再何時重開國門，因此未來國境開放，對吸引回頭客很有把握，這二年隔離，大家很想念台灣。

觀光局規劃9月初取辦台日高峰會，10月21日舉辦台日高峰會，為開放入境加溫，林信任說，日本、韓國、東南亞等送客前十大國家將是初期鎖定爭取入境客國家，歐美長線也會持續加溫起來。

林信任分析，疫後剛好有兩個特別趨勢對台灣很有利，包括亞洲國家偏向找熟悉感，台灣在亞洲市場旅遊是觀光大國前段班，疫後可到台灣尋回熟悉出國旅遊感覺，另外對對歐美人士來說，疫後期盼探索新世界，疫情悶太久，對他們來說，探索新不同文化長程旅遊點具吸引力，因此觀光局對開放國際重啟很樂觀，也很期盼。

林信任坦言，根據日本開放國境經驗，可能疫後觀光開放後會慢慢加溫，不會一開始像報復性國旅噴泉式成長，將會慢慢加溫。