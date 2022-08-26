　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國境要開了！台灣列日人最想出國前3名　觀光局鎖定這些國家搶客

▲▼觀光局副局長林信任。（圖／記者李姿慧攝）

▲觀光局副局長林信任。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

指揮中心鬆口若疫情高峰過了，國境最快9月底或10月將開放，觀光局副局長林信任今(8/26)出席活動受訪表示，初期將以日本、韓國和東南亞為主要市場，其中日本對台灣喜愛程度高，把台灣列為出國前3名選項。

因應國際即將開放，林信任表示，出入境指引將依照防疫規範，將來開放觀光是0+7，希望越鬆越好，很多國家沒有特嚴格規定，若太緊會影響意願；疫情期間台灣對國外行銷沒有停止，一停大家就會把你忘了，日本歷次調查，都把台灣列為前三名旅遊景點，很多國家問卷調查，台灣都在前半段，因為國際行銷沒有中斷，保持微溫，但還不是火力全開，很多國際行銷簽約暫停，等到國境一開，廣告就開始下，媒體和業者邀訪就可以啟動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林信任強調，國際行銷預算在疫情期間只是維持品牌溫度，國境還沒開放，國外很多旅展也停辦，國際行銷支出沒那麼多，疫情之後，將火力全開大力促銷。

林信任說，日本一直把台灣列出國前3名，包括偽出國活動或與當地超商合作供應台式料理，日本旅客應該會在第一時間嚮往到台灣來，很多新加坡朋友也一直問再何時重開國門，因此未來國境開放，對吸引回頭客很有把握，這二年隔離，大家很想念台灣。

觀光局規劃9月初取辦台日高峰會，10月21日舉辦台日高峰會，為開放入境加溫，林信任說，日本、韓國、東南亞等送客前十大國家將是初期鎖定爭取入境客國家，歐美長線也會持續加溫起來。

林信任分析，疫後剛好有兩個特別趨勢對台灣很有利，包括亞洲國家偏向找熟悉感，台灣在亞洲市場旅遊是觀光大國前段班，疫後可到台灣尋回熟悉出國旅遊感覺，另外對對歐美人士來說，疫後期盼探索新世界，疫情悶太久，對他們來說，探索新不同文化長程旅遊點具吸引力，因此觀光局對開放國際重啟很樂觀，也很期盼。

林信任坦言，根據日本開放國境經驗，可能疫後觀光開放後會慢慢加溫，不會一開始像報復性國旅噴泉式成長，將會慢慢加溫。

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
快訊／兄弟不忍了！球迷影射侮辱　球團將截圖開告
快訊／16歲高中生旗津玩水　被大浪捲走失蹤
快訊／林志穎出院相聚3兒！　陳若儀：終於等到小志回家這一刻
快訊／正妹警落淚回應！　八德分局：女警請假均符合規定
今天衝了！　超商「大杯拿鐵買1送1」爽喝3天
林志穎顱內出血、右側氣血胸！　手術細節曝光
告別瀏海！iPhone 14 Pro‌「驚嘆號」螢幕照曝光
一年一次「鬼門關夜市」來了！　今擺攤9小時、封5條路
快訊／被批造謠！　四叉貓「標記柯文哲」回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／最快9月底開放邊境　指揮中心最新說明

10點後禁用手機！高二生「10條守則」全場超衝擊　看色情圖也不行

鬼門關「豬+兔晚上9點別亂跑」　上大夜班怎麼辦？專家給答案

國民黨批政府在睡「要實質救農漁民」　陳吉仲：產銷調節措施具體

今晚鬼門關！　他感嘆「鬼月氣氛變淡」　網曝關鍵：窮比鬼更可怕

批「廖老大飲料難喝」！王浩宇曝曾遭恐嚇：今早大哥私訊道歉了

陳時中遭批「踏萬具屍體選北市」！王必勝很受傷：這話講太重

幼兒BNT到貨！　台東縣8／28起接種...當天加開假日場次

「鬼門關夜市」來了！今擺攤9小時、封5條路　網等好久：還不吃爆

國境要開了！台灣列日人最想出國前3名　觀光局鎖定這些國家搶客

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

33歲日男滾輪操肌500天 每天100下圓肚練成腹肌

LIVE／最快9月底開放邊境　指揮中心最新說明

10點後禁用手機！高二生「10條守則」全場超衝擊　看色情圖也不行

鬼門關「豬+兔晚上9點別亂跑」　上大夜班怎麼辦？專家給答案

國民黨批政府在睡「要實質救農漁民」　陳吉仲：產銷調節措施具體

今晚鬼門關！　他感嘆「鬼月氣氛變淡」　網曝關鍵：窮比鬼更可怕

批「廖老大飲料難喝」！王浩宇曝曾遭恐嚇：今早大哥私訊道歉了

陳時中遭批「踏萬具屍體選北市」！王必勝很受傷：這話講太重

幼兒BNT到貨！　台東縣8／28起接種...當天加開假日場次

「鬼門關夜市」來了！今擺攤9小時、封5條路　網等好久：還不吃爆

國境要開了！台灣列日人最想出國前3名　觀光局鎖定這些國家搶客

嘉義蘭潭又見浮屍！一個月內同地點2冤魂　在地人狂抖：抓交替？

監委示警移工街友遭詐騙集團利用　點名3部會宣導不足應檢討改進

汐止千坪商場開工2年變雜草地　在地人怒：不然還我停車場

中國女排「戴口罩比賽」！網路罵聲一片　排協凌晨急致歉

超大型油輪運價兩周內倍數翻升　新興航運最補

鹿希派驚爆分手6年女友！　吳宗憲：就讓他自己學習一下

女同學喝掛他硬上「被友人發現竟不停手」　無恥問：我可以試試嗎

兄弟不忍了！球迷影射侮辱　球團將截圖存證開告

監院查「3＋11報告」　藍委轟：糾正彈劾都沒有！墮落成行政院調查科

桃園航空城土地標出！股王藥華藥、星宇航空等7家指標廠　首波進駐

板橋死亡車禍！女騎士違規右轉遭重機撞上噴飛不治　滿地零件碎片

生活熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

台版神隱少女「鬼門關夜市」來了　今只擺攤9小時

2校還林智堅學費？台大副教授回擊

警被爆請病假到處玩　還能接業配

旅遊補助「爽玩4天3夜」！跳1通知哭了　釣出神人

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

被爆請假都在玩　女警IG反擊了

這4對生肖情侶「很難繼續走下去」！

更多熱門

相關新聞

8／27、28「全國鹹酥雞嘉年華」在高雄！

8／27、28「全國鹹酥雞嘉年華」在高雄！

暑期最後美食強檔即將登場，高雄市政府觀光局於8月27及28日下午四點到晚上九點，重磅推出「2022年全國鹹酥雞嘉年華」，在高雄大遠百追夢廣場盛大舉行，兩日合計近百攤店家到場。

最快9月底開放國境！「先入境再出境」　首批團客入境時間曝

最快9月底開放國境！「先入境再出境」　首批團客入境時間曝

國道冒出「變形神車」　巨型裝備用途曝！網驚呆

國道冒出「變形神車」　巨型裝備用途曝！網驚呆

吐泡泡比白海豚稀罕　他攬客成招牌

吐泡泡比白海豚稀罕　他攬客成招牌

警犬受表揚！被圍觀太緊張「牽緊緊」員警手

警犬受表揚！被圍觀太緊張「牽緊緊」員警手

關鍵字：

國境開放觀光局日本林信任

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

新娘臨時討6萬紅包　新郎氣哭甩捧花

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

新郎雨中拍婚紗照　下秒被雷劈中當場慘死

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面