　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最快9月底開放國境！「先入境再出境」　首批團客入境時間曝

▲▼觀光局副局長林信任。（圖／記者李姿慧攝）

▲觀光局副局長林信任。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨(8/25)鬆口這一波BA.5疫情高峰過了，最快9月底或10月初可開放國境。觀光局副局長林信任今出席活動受訪時表示，觀光局規劃是開放入境再出境，若確定鬆綁，一般國際行銷和攬客至少需要1到2個月，盼指揮中心給業者多點時間準備。

指揮中心鬆口最快9月底或10月初將開放國境，林信任今受訪時表示，開放出入境團客指引已經送到指揮中心，目前還在審核中，國境開放時程，觀光業都準備好了，只要時程宣布後，國際觀光重啟，可直接進入時程之中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林信任表示，交通部規劃先開放入境再出境，現在因為很多業者都有不同期待，國境開放等很久，但因之前定調就是先開放入境再出境，若有其他改變，還要再經過指揮中心評估討論後再來確定。

針對目前規劃先開放入境再出境，林信任表示，只要是有兩個考量，一個是量能，一個是重啟國境的準備工作，國內過去疫情期間防疫做得非常好，疫後接待訓練也在5月辦了第一場，等於準備好了；針對開放出境，業者期待提到經過兩年疫情，國內多團體路線都要重新審視，很多知名餐廳和飯店停業，還需要一點時間做準備。

至於若9月底開放國境鬆綁，最快何時將有國際觀光團可以入境台灣旅遊，林信任表示，一般國際行銷至少需要1到2個月準備期，等到確認之後，希望指揮中心給我們一點準備時間，海外上廣告、攬客、送客都要有一點準備時間。

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
快訊／林志穎車禍後首發文！　親曝恢復進度
LIVE／逃犯殺警！典獄長拔官　蔡清祥喊話：死刑必執行
全球最酷33條街道！　台北「這條街」首度上榜
男友遭圍毆！邱主任情史再被挖　前夫離奇死、遭狐精纏住
快訊／柯文哲怒了！　要告四叉貓：每天造謠受不了
快訊／法務部新規！逃犯2小時通緝　返家探親「每日警局報到」
謝忻2820張私密照被看光　抓不到盜圖者！檢方回應了
禾馨造假新冠疫苗施打名冊　林秉樞帶42人插隊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中婦遇嚴重車禍當場斷腿　淚眼感謝醫「保住我的腳」

王必勝曝開國門2階段！最快10月初「鬆綁入境人數、檢疫改0+7」

旅遊補助「爽玩4天3夜」跳1通知哭了　釣出神人：住7天免錢+賺7千

她驚見路邊告示「進入本區暫停樂器吹奏」　網解答1區域很多

澎湖合界漁港驚見「深海怪物」　上萬尾臭肚魚夜間群聚現異象

最快9月底開放國境！「先入境再出境」　首批團客入境時間曝

不畏疫情！逾4千大專生舉辦營隊　帶領學童歡度暑假長知識

「不愛她不是男人」　邱主任情史再被挖！前夫離奇死、遭狐精纏住

全球最酷33條街道！台北「永康街」名列第4首度上榜

快訊／邊境最快9月底鬆綁　指揮中心14:00說明

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

歐告偷舔「巧克力」蛋糕　壽星秒彈起驚喊：不可以

台中婦遇嚴重車禍當場斷腿　淚眼感謝醫「保住我的腳」

王必勝曝開國門2階段！最快10月初「鬆綁入境人數、檢疫改0+7」

旅遊補助「爽玩4天3夜」跳1通知哭了　釣出神人：住7天免錢+賺7千

她驚見路邊告示「進入本區暫停樂器吹奏」　網解答1區域很多

澎湖合界漁港驚見「深海怪物」　上萬尾臭肚魚夜間群聚現異象

最快9月底開放國境！「先入境再出境」　首批團客入境時間曝

不畏疫情！逾4千大專生舉辦營隊　帶領學童歡度暑假長知識

「不愛她不是男人」　邱主任情史再被挖！前夫離奇死、遭狐精纏住

全球最酷33條街道！台北「永康街」名列第4首度上榜

快訊／邊境最快9月底鬆綁　指揮中心14:00說明

復振原民文化功不可沒！王成發總頭目辭世　原民會頒獎章哀悼

台中婦遇嚴重車禍當場斷腿　淚眼感謝醫「保住我的腳」

亮・珠寶／羅馬浴場馬賽克變身性感扇形墜　彩寶版誘Lisa疊戴

張雅琴酸爆「要不改名不廢死聯盟」 為殺警案再嗆：執行長妳在說什麼

快訊／林志穎車禍後首發文！　親曝恢復進度「會再會回工作崗位」

嘉市警車牌辨識搭配智慧聯網　AI科技巡邏車上路犯罪無法遁形

苗栗路口科技執法9／1上路！這些違規全都錄　警宣導影片報你知

王必勝曝開國門2階段！最快10月初「鬆綁入境人數、檢疫改0+7」

30分鐘直達北市！實現「租不如買」　內行推薦基隆有機會

夯到KID也來幫賣！草屯阿嬤「慢煎」古早紅薯餅　現場吃外脆內軟Q

生活熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

2校還林智堅學費？台大副教授回擊

警被爆請病假到處玩　還能接業配

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

被爆請假都在玩　女警IG反擊了

這4對生肖情侶「很難繼續走下去」！

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

網購情趣內衣　照片被貼包裝！3千人敲碗試穿圖

更多熱門

相關新聞

旅行團2成逾65歲　瞄準年400億元產值！觀光局推樂齡旅遊品牌

旅行團2成逾65歲　瞄準年400億元產值！觀光局推樂齡旅遊品牌

因應高齡化社會，65歲以上樂齡族是未來旅遊市場重要客群，觀光局於發表樂齡旅遊品牌「凰金時光Golden Years」，今年起將旅行社規劃4到8條樂齡族遊程，觀光局表示，台灣樂齡旅遊產值一年達400億元，樂齡旅遊參團每人有500元補助。

住宿折1300元倒數16天！5縣市搶最兇 　9/8前訂房「保證有補助」

住宿折1300元倒數16天！5縣市搶最兇 　9/8前訂房「保證有補助」

必比登推介公布！高雄20店家一次看

必比登推介公布！高雄20店家一次看

吉安樂齡旅遊受矚目　觀光局組團踩線

吉安樂齡旅遊受矚目　觀光局組團踩線

沒有颱風！各地降雨僅剩4成　水利署曝：水情吃緊亮燈、9月恐限水

沒有颱風！各地降雨僅剩4成　水利署曝：水情吃緊亮燈、9月恐限水

關鍵字：

國境開放觀光局出入境團客操作指引9月

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

新郎雨中拍婚紗照　下秒被雷劈中當場慘死

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

新娘臨時討6萬紅包　新郎氣哭甩捧花

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面