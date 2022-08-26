最快9月底開放國境！「先入境再出境」　首批團客入境時間曝

▲觀光局副局長林信任。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨(8/25)鬆口這一波BA.5疫情高峰過了，最快9月底或10月初可開放國境。觀光局副局長林信任今出席活動受訪時表示，觀光局規劃是開放入境再出境，若確定鬆綁，一般國際行銷和攬客至少需要1到2個月，盼指揮中心給業者多點時間準備。

指揮中心鬆口最快9月底或10月初將開放國境，林信任今受訪時表示，開放出入境團客指引已經送到指揮中心，目前還在審核中，國境開放時程，觀光業都準備好了，只要時程宣布後，國際觀光重啟，可直接進入時程之中。

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林信任表示，交通部規劃先開放入境再出境，現在因為很多業者都有不同期待，國境開放等很久，但因之前定調就是先開放入境再出境，若有其他改變，還要再經過指揮中心評估討論後再來確定。

針對目前規劃先開放入境再出境，林信任表示，只要是有兩個考量，一個是量能，一個是重啟國境的準備工作，國內過去疫情期間防疫做得非常好，疫後接待訓練也在5月辦了第一場，等於準備好了；針對開放出境，業者期待提到經過兩年疫情，國內多團體路線都要重新審視，很多知名餐廳和飯店停業，還需要一點時間做準備。

至於若9月底開放國境鬆綁，最快何時將有國際觀光團可以入境台灣旅遊，林信任表示，一般國際行銷至少需要1到2個月準備期，等到確認之後，希望指揮中心給我們一點準備時間，海外上廣告、攬客、送客都要有一點準備時間。

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