首創！北市教育局推雙語教師認證　預計2026全市雙語教學

▲推動雙語教學，北市教育局首創雙語教師專長認證制度。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為推動雙語教學，台北市教育局首創「雙語教師專長證明書」認證制度，針對北市國中、小教師，只要有學科領域專長、英文具備一定程度的聽說讀寫能力，且修完雙語現職教師6學分增能學分班，即可取得雙語教師專長證明書。目前北市約有38%國中小學推動雙語教學，預計2026年達到全市100%雙語教學。

台北市教育局上午舉辦「台北市雙語教學專長證明書說明」記者會，並與忠欣公司簽訂合作備忘錄，忠欣公司將提供北市教師1200個多益免費檢測名額，由台北市副市長黃珊珊、台北市長曾燦金與忠欣公司副總經理甯耀南代表簽訂合約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃珊珊致詞時說，英語教育推動多年，但沒有營造完整的雙語環境，導致用來當溝通工具的語言，變成考試學科，學生當然會緊張，推動雙語教育刻不容緩，而雙語教育的關鍵就是師資，引導學生進入自然學習的雙語環境，新加坡花了20多年才成功推動雙語教育，「20年才能完成的事，不要妄想一年、兩年就達成，但一定要從現在就開始做」。

北市教育局主任秘書諶亦聰指出，師資是推動雙語教學最重要的關鍵，因而訂定認證制度，只要具有學科專長的國中小學教師，參加各種英語檢定測驗，達到CEFR（歐洲語言共同參考架構）Ｂ2以上水準，經過6學分、108個小時師資培訓，且通過大學教授觀課後，即可取得台北市雙語教師專長證明書，目前首批已有14名老師取得證書。

諶奕聰說，為了讓學生自然而然學習英語，雙語課程以體育、生活、童軍等藝能科為主，目前北市共209所國中小學，已有78所學校進行雙語教育，約佔37%，這些學校每週有3分之1的課程實施雙語教學，預計明年增至102所，到了2026年達到100%全市雙語教學。

