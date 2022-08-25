18歲嫩妻偷吃自爆「喜歡被男人玩」　綠夫開吉要和她每天％一次

▲雲林一男大生休學和18歲港妹結婚，不到3年婚姻生變。（示意圖／Pakutaso）

記者郭玗潔／雲林報導

雲林一大學生阿雄(化名)上網認識香港的18歲女子小晴(化名)，小晴拋下學業來台結婚，但不到3年感情生變，阿雄發現小晴私下和飲料店男同事玩很兇，還會傳挑逗簡訊「小棒棒可滿足不了我」、「我喜歡被男人玩」，還說人妻只是身分「出來玩大家都是單身的」，小晴姦情曝光後甚至直接離家出走，阿雄崩潰之餘對小晴和男同事提告，法院也判2人要賠5萬元。

判決書指出，阿雄在網路上認識遠在香港的小晴，2人網聊3個月互訂終身，2019年9月小晴年僅18歲，即退學嫁來台灣，阿雄也不顧父母反對，從原本就讀的大學辦理休學，只為了陪伴小晴，直到婚後才完成學歷，但小倆口經濟卻陷入困境，只能靠阿雄儲蓄和雙方家人補貼生活費，過沒多久2人終於撐不下去，小晴開始到飲料店工作。

阿雄指控，小晴和飲料店同事到KTV續攤時，竟在包廂內和男同事小王牽手、熱吻，今年4月時還互傳訊鬥嘴「多P要找誰」、「小棒棒可滿足不了我」、「我怕你太鬆我才會沒感覺」、「我喜歡被男人玩」、「如果你奶再大一點會更刺激」、「直接騎上來摸爆你」等語，期間小王說「但你是人妻阿」，小晴還回「但那也只是個身分而已，出來玩大家都是單身的」。

阿雄表示，小晴傳這些訊息給小王時，仍與他互動甜蜜，但姦情曝光後，即便他想挽回，小晴卻斷然離家出走，並提出離婚訴訟，對他造成二度傷害，讓他出現焦慮憂鬱症狀，提告向2人求償40萬元。

小晴則在審理時表示，阿雄當初為了要她來台結婚，謊稱他家境富裕，他也已經在工作、有經濟基礎，保證她嫁來台灣不需要工作，害她18歲就為愛退學追隨他，結果阿雄工作都做不久，她還得向娘家借錢當生活費。

小晴認為，後來阿雄要求她出外賺錢，長久下來她深覺被「詐騙結婚」，身處異鄉，唯一能開心時就是上班和同事間輕鬆互動，有時會「練肖話」，但並無實質外遇行為。那天在KTV她不只有親男同事，也有親女同事，隔日因為怕尷尬，才在LINE開玩笑把事情講開。想不到阿雄看到訊息不僅不准她上班，還扣留她手機、護照，要她花30萬和解，並每日發生1次性行為表達誠意，讓她心生恐懼，才趕緊在家人資助下搬離住所。

法官檢視小晴的簡訊內容，不採信小晴只是和男同事開開玩笑的說法，認為2人已侵害阿雄配偶權，判應連帶賠償5萬元，因男同事的母親也替兒子送了個紅包給阿雄想和解，扣除掉紅包金額3600元，判小晴和男同事還需連帶賠償4萬6400元，全案還可上訴。