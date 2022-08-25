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大馬前首相納吉「貪污重判12年」入獄　馬哈迪：可能會被王室赦免

▲▼前馬來西亞首相納吉（Najib Razak）。（圖／路透）

▲前馬來西亞首相納吉（Najib Razak）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

前馬來西亞首相納吉（Najib Razak）2020年因犯下貪汙、濫權、洗錢等7項罪名，被判處12年有期徒刑，目前已入獄服刑。前首相馬哈迪25日表示，納吉可能會獲得王室赦免。

根據《路透社》報導，納吉在2020年因貪汙、濫權、洗錢等7項罪名，被判處12年有期徒刑及2.1億令吉（約新台幣14億元）罰款，法院在23日駁回最終上訴申請，納吉也成為馬來西亞首位被判入獄的前首相。

▲▼ 馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）。（圖／達志影像／美聯社）

現年97歲的馬哈迪（Mahathir Mohamad）在2018年打敗納吉成為馬來西亞首相，目前雖已卸任，但在大馬政壇仍相當具有影響力。他25日表示，納吉可能會在入獄後獲得王室赦免，但未具體說明細節。國家元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）確實在22日收到了納吉支持者提交的赦免請願書。

報導指出，納吉一向被認為和王室成員關係密切，他今年5月才在社群網站上po文表示，他和蘇丹一起參加了開齋節慶祝活動。目前不清楚馬來西亞王室會如何回應赦免申請；現階段也無跡象顯示，正忙著重整巫統黨（UMNO）形象的現任首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob），是否會特赦同政黨的舊領導人。

納吉2009年創立一馬發展公司（1MDB），卻被指控於2009-2015年期間，透過該企業旗下SRC國際公司，不當挪用數十億美元，大量購入房地產、高級藝術品等奢侈品。2020年7月，他被判處貪汙、濫權、洗錢等7項罪名成立，因此向最高法院提出上訴，但在去年宣布維持原判，獲得緩刑保釋後，又向聯邦法院提出最終上訴；結果遭聯邦法院駁回，納吉也在23日入獄服刑。

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