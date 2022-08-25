642豬仔擠爆3包機「盲衝柬埔寨」撈金！　印尼警機場成功攔截

▲警方攔查後發現，這些聲稱要到柬埔寨工作的人都未取得合法工作簽證，因此研判是遭到詐騙的豬仔。（圖／印尼大使館）



記者王佩翊／編譯

柬埔寨詐騙案頻傳，不只台灣，東南亞各國也紛紛出現被害民眾。印尼當局近日加強查緝，不僅在機場攔截可能被騙去柬埔寨的民眾，也協助救出已經受困於柬埔寨的受害者，光是8月就有241人成功被救回印尼。印尼警方日前更是在機場攔下3架包機，成功阻止642名國民淪為「豬仔」。

根據《高棉時報》報導，印尼政府為防堵民眾遭柬埔寨人蛇集團以「高薪、輕鬆工作」的名義詐騙，近日在機場加強攔查。當地警方日前就在瓜拉納穆國際機場成功阻止1架載著212人的包機前往柬埔寨西哈努克省。警方表示，該架包機上的旅客全都沒有合法的工作簽證，而是由人蛇集團的人資透過非法機制招募。

▲印尼警方成功攔截至少642人前往柬埔寨。（圖／印尼大使館）

印尼警方隨後也再度成功攔截2架分別載有215人的包機，而這2架包機的目的地也全都是柬埔寨西哈努克省。根據統計，光是警方攔截下的3架包機，就至少有642人差點被騙到柬埔寨當豬仔。

另一方面，根據印尼大使館的一份聲明，當局8月已成功從柬埔寨人蛇集團手上救出至少241名受困豬仔，並將其遣返回印尼。聲明指出，其中大部分都是被西哈努克省一間名為「Jin Bei 」的公司所控制。

被救出的豬仔表示，他們在柬埔寨的工作就是要進行網路詐騙，而這些豬仔已經在5日至8日分別搭乘包機返回印尼。印尼大使館也公開感謝柬埔寨國家警察與內政部的協助，讓他們能成功救回印尼公民。

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