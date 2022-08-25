馬鞍颱風襲菲律賓北部！　超過1.2萬家庭撤離「至少3人死亡」

▲馬鞍颱風襲擊菲律賓造成3人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

輕度颱風「馬鞍」（MA-ON）雖未對台灣造成影響，卻在登陸菲律賓後造成至少3人死亡，超過1.2萬個家庭因洪水、土石流被迫撤離。馬鞍目前已遠離菲律賓、香港，並在25日10時30分左右登陸中國廣東。

綜合外媒報導，第9號颱風馬鞍（菲律賓稱Florita）在本周襲擊菲律賓北部，強風和強降雨造成嚴重災情。菲律賓救難機構指出，卡林阿省（Kalinga）與卡加延省（Cagayan）有兩人被倒塌的路樹砸中身亡，而東部的南甘馬粦省（Camarines Sur）則有一人溺斃，還有另外4人受傷。

President Ferdinand Marcos Jr. suspends work and classes in all levels for all government offices and public schools in select areas starting at 1 pm on Tuesday, August 23, until Wednesday, August 24, due to Severe Tropical Storm Florita.



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馬鞍在23日從菲律賓東北部登陸，持續風速達每小時110公里，夾帶的豪雨造成多處社區淹水，甚至在出海後造成部分地區土石流，估計至少有1.2萬個家庭被迫撤離，光是卡加延省就佔了7000人。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）24日宣布，首都馬尼拉和鄰近省分的政府辦公室及公立學校停課兩日。

中國大陸中央氣象台25日10時40分宣布，颱風「馬鞍」10時30分左右在廣東電白沿海登陸，登陸時中心附近最大風力12級（33米/秒）。受馬鞍影響，今明天廣東、廣西、海南、雲南等地將出現明顯風雨天氣。

深圳機場25日凌晨3時至下午2時，所有進出港航班將暫停運營。廣東省內多趟列車臨時停運，珠海、台山等地陸續發布停課通知。

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