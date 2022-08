馬鞍颱風襲菲律賓北部！　超過1.2萬家庭撤離「至少3人死亡」

▲馬鞍颱風襲擊菲律賓造成3人死亡。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

輕度颱風「馬鞍」(MA-ON)雖未對台灣造成影響,卻在登陸菲律賓後造成至少3人死亡,超過1.2萬個家庭因洪水、土石流被迫撤離。馬鞍目前已遠離菲律賓、香港,並在25日10時30分左右登陸中國廣東。

綜合外媒報導,第9號颱風馬鞍(菲律賓稱Florita)在本周襲擊菲律賓北部,強風和強降雨造成嚴重災情。菲律賓救難機構指出,卡林阿省(Kalinga)與卡加延省(Cagayan)有兩人被倒塌的路樹砸中身亡,而東部的南甘馬粦省(Camarines Sur)則有一人溺斃,還有另外4人受傷。

President Ferdinand Marcos Jr. suspends work and classes in all levels for all government offices and public schools in select areas starting at 1 pm on Tuesday, August 23, until Wednesday, August 24, due to Severe Tropical Storm Florita.



Updates: https://t.co/XhLCODfGfl pic.twitter.com/nyjrPpZiVm