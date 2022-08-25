　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬鞍颱風襲菲律賓北部！　超過1.2萬家庭撤離「至少3人死亡」

▲▼馬鞍颱風襲菲律賓。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬鞍颱風襲擊菲律賓造成3人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

輕度颱風「馬鞍」（MA-ON）雖未對台灣造成影響，卻在登陸菲律賓後造成至少3人死亡，超過1.2萬個家庭因洪水、土石流被迫撤離。馬鞍目前已遠離菲律賓、香港，並在25日10時30分左右登陸中國廣東。

綜合外媒報導，第9號颱風馬鞍（菲律賓稱Florita）在本周襲擊菲律賓北部，強風和強降雨造成嚴重災情。菲律賓救難機構指出，卡林阿省（Kalinga）與卡加延省（Cagayan）有兩人被倒塌的路樹砸中身亡，而東部的南甘馬粦省（Camarines Sur）則有一人溺斃，還有另外4人受傷。

馬鞍在23日從菲律賓東北部登陸，持續風速達每小時110公里，夾帶的豪雨造成多處社區淹水，甚至在出海後造成部分地區土石流，估計至少有1.2萬個家庭被迫撤離，光是卡加延省就佔了7000人。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）24日宣布，首都馬尼拉和鄰近省分的政府辦公室及公立學校停課兩日。

中國大陸中央氣象台25日10時40分宣布，颱風「馬鞍」10時30分左右在廣東電白沿海登陸，登陸時中心附近最大風力12級（33米/秒）。受馬鞍影響，今明天廣東、廣西、海南、雲南等地將出現明顯風雨天氣。

深圳機場25日凌晨3時至下午2時，所有進出港航班將暫停運營。廣東省內多趟列車臨時停運，珠海、台山等地陸續發布停課通知。

►馬鞍已於「廣東沿海登陸」！女記者直播俏臉吹變形　4省區風大雨急

►高純度精華一敷有感！「自然美BIO UP女神面膜」激殺1680元

ET快訊
三寶害命！直跨槽化線迴轉　騎士撞噴一圈慘死
余苑綺29日告別式流程公開　她親托夢「壽衣款式」
裝潢半年卻掛售！　新餐廳因為「騎樓機車」不開了
18歲辣妻外遇「喜歡被男人玩」　綠夫怒告要求：每天%1次
iPhone 14要來了！盤點十大亮點　規格、價錢全都爆
爸媽送7歲孩上學挨撞！　「2車翻覆」妻慘死　
姓林排第2　高雄「這姓氏」多爆！有人秒笑：同事好幾個

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國籲南韓遵守「三不一限」　美國防部反嗆：薩德能守護南韓國防

金門崗哨守軍遭中國無人機近拍　美媒踢爆質疑：飛行高度恐近在咫尺

結賬時突生靈感！他買彩券刮出6億大獎　創歷史紀錄爽成富豪

馬鞍颱風襲菲律賓北部！　超過1.2萬家庭撤離「至少3人死亡」

研究：毀滅性火山噴發「機率跟擲骰子一樣高」　全球恐怖後果曝光

美國：解放軍台海活動仍高於標準　企圖利用裴洛西訪台消除中線

富婆離奇溺斃浴缸！1年後案情反轉　假養子為3千萬保險金殺人

畫面曝光！山洪暴發29歲女在遊客面前被沖走　搜救4天找到屍體

付完贖金又被轉賣！大馬女「1關鍵動作」成功自救　逃離柬埔寨人蛇

正妹遭紅毛猩猩「強拉揉奶」嚇傻！牠還偷襲狂親臉頰　完事爽笑

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

黃國倫淚「還給欠艾成的10分」　曝他遺願：以為來得及實現...

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

逆向被按喇叭暴怒！　惱羞男抽鐵棍飆國罵

中國籲南韓遵守「三不一限」　美國防部反嗆：薩德能守護南韓國防

金門崗哨守軍遭中國無人機近拍　美媒踢爆質疑：飛行高度恐近在咫尺

結賬時突生靈感！他買彩券刮出6億大獎　創歷史紀錄爽成富豪

馬鞍颱風襲菲律賓北部！　超過1.2萬家庭撤離「至少3人死亡」

研究：毀滅性火山噴發「機率跟擲骰子一樣高」　全球恐怖後果曝光

美國：解放軍台海活動仍高於標準　企圖利用裴洛西訪台消除中線

富婆離奇溺斃浴缸！1年後案情反轉　假養子為3千萬保險金殺人

畫面曝光！山洪暴發29歲女在遊客面前被沖走　搜救4天找到屍體

付完贖金又被轉賣！大馬女「1關鍵動作」成功自救　逃離柬埔寨人蛇

正妹遭紅毛猩猩「強拉揉奶」嚇傻！牠還偷襲狂親臉頰　完事爽笑

薦升簡訓練首次實施人格測驗　保訓會：剖析文官性格特質

《男戰士》全是神界對決！舞者嗆：你死定了　評審銀赫、佑榮看傻

LIVE／中秋連假遇BA.5疫情高峰　指揮中心最新說明

吳兆絃滑手機「巨大木板突倒下」！　回看驚險瞬間：在那就毀容了

行政院通過112年度預算　歲出2.71兆創史上新高

成語蕎遊艇趴怒沒冷氣…遭酸公主病！686字還原真相「38度高溫全員中暑」

以戰逼和！小三告正宮竊錄私人對話求償百萬　法官挺大老婆判免賠

三寶害命影片曝！直跨槽化線迴轉　騎士找工作竟魂斷台3線

台股盤中電子股走堅！工業電腦成亮點　倫飛虹堡漲停、研華漲逾2%

首創！北市教育局推雙語教師認證　預計2026全市雙語教學

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

國際熱門新聞

7歲妹搭飛天鞦韆　升空「小腿」噴飛

36歲男出國5天　確診猴痘、新冠+愛滋

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

NASA公布黑洞的聲音！　2億光年外34秒音檔吸關注

2000台人遭拐賣！柬埔寨政府：不實報導

5兄妹有4人長出「河馬臉」竟是爸爸患怪病

642豬仔擠爆3包機「盲衝柬埔寨」！印尼警機場救回

緊貼露奶網紅狂舞　芬蘭總理：我也渴望享樂

把妻推下鐵軌「屍塊四散」！妒夫殺人後帶2兒逃亡

數百旅客受困英吉利海峽海底　列車隧道拋錨5小時　

拜登霸氣宣布！「900億武器設備」助烏克蘭

17歲女學生頭痛躺床突陷昏迷！　送醫5天逝世

拜登宣布：免除「30萬元」的聯邦學貸

Kobe墜機照外流　遺孀提告獲賠4.8億元

更多熱門

相關新聞

逃離柬埔寨人蛇！大馬女1關鍵動作成功自救

逃離柬埔寨人蛇！大馬女1關鍵動作成功自救

柬埔寨詐騙案持續發酵，當地警方也加大力度，積極調查與取締人口販賣案。西港警方23日晚間成功捕獲5名中國男子，救出一名馬來西亞籍女子，而警方事後透露，這名女子是因為向柬埔寨官員發出了求救訊息，才讓警方得以偵破此案，成功自救。

泰國正妹遭猩猩「揉奶強吻」超傻眼

泰國正妹遭猩猩「揉奶強吻」超傻眼

颱風不來！上次登陸颱風已是3年前

颱風不來！上次登陸颱風已是3年前

馬鞍已於廣東沿海登陸！女記者直播俏臉吹變形

馬鞍已於廣東沿海登陸！女記者直播俏臉吹變形

642豬仔擠爆3包機「盲衝柬埔寨」！印尼警機場救回

642豬仔擠爆3包機「盲衝柬埔寨」！印尼警機場救回

關鍵字：

颱風馬鞍颱風菲律賓東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」！穿白色裙托夢

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

林智堅碩士被雙殺　維基學歷多3字

艾成墜樓社區辦「壓煞法會」！　王瞳和婆婆一原因不到場

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

妹子求路人看她跳叮噹舞　阿伯反應讓5千人笑翻

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

彰化炸雞店爆炸起火影曝！闆娘抱2子急逃生

7歲妹搭飛天鞦韆　升空「小腿」噴飛

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！

星宇航空神祕新股東曝光　2大咖掏上億元入股

36歲男出國5天　確診猴痘、新冠+愛滋

20多歲「台灣小白」到柬埔寨呆問1句話　他想到就笑

更多

最夯影音

更多
艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱
王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面