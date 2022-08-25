遭指地下縣長！林姿妙女兒「2千字公開信」曝光　痛批檢方羅織罪名

▲林姿妙女兒林羿伶2千字公開信曝光。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊捲入貪汙弊案，宜蘭地檢署23日以《洗錢防制法》、《貪污治罪條例》等起訴包括林姿妙母女在內共15人，檢方指出，林姿妙放任不具公職身分的女兒林羿伶召喚一級主管進入縣長官邸下達指令，又有超過7千萬元來源不明現金，建請從重量刑。對此，林羿伶在一份約2千字的公開信中喊冤，並稱遭政治追殺。

據了解，這篇公開信確實是林羿伶所寫，全文如下：

親愛的宜蘭鄉親，大家好！我是林羿伶，宜蘭縣長林姿妙的女兒，也是檢方及對手口中的【地下縣長】，我想………..大家對我應該充滿好奇！

多年來，因為母親的善良，為了保護她，我們家人，吃盡了苦頭！這個縣長像是苦行僧！

很難相信但卻是事實，多年來的負債，從沒有一天停止過，每天中午跑完行程，她開始調三點半，包括我們家人。從父親離世後撫養孩子，投資失敗，債務循環的利滾利，都讓債務持續累積，這些債務越滾越大，債台高築，而這些債權人就是檢方口中的【人頭帳戶】，相關的金流明確，利息明確，為了羅織罪名成了人頭帳戶，而這些來來去去的甲存帳戶竟然被重複累積與計算，成了七八千萬的未知金流，母親記者會那天公布了帳戶，有人去計算嗎？政論節目不斷的強調，龐大金流，而這只是一個辛酸故事又被移花接木，如果母親要貪污，這些負債還能留到現在，還要在今年銀行增貸？為了一個110幾萬的增值稅起訴15個人，有比例原則嗎？這故事，合理嗎？...............

每一天，早上起床就開始跑行程，訪基層，然後再把聲音傳達回縣府，讓母親及縣府掌握第一手基層訊息，例如地方對於候車亭的需求，長者的不方便，需要被照顧，社區擔心疫情期間，外勞的防疫工作，因為身分特殊，我們不進縣府讓公務員覺得為難，因此我們將訊息傳達給母親，有時母親在官邸和主管討論，我們會同時把基層聲音表達，做為參考！另外也會將縣府政策藉此機會了解，廣布給民眾知道，這樣叫召見官員！

江市長你今天公開叫板，在媒體上說有兩個案例：一個是民眾去縣長室拜訪，請林姿妙幫忙社團活動、經費等問題，民眾離開後，忘記向縣長道謝，折返發現林羿伶坐在辦公室，另一個也一樣，有的資料上，甚至留有沒擦乾淨的鉛筆痕跡！江市長謊言容易成性，我以身家性命跟你對賭，如果你拿不出具體資料，請你跟我道歉，如果你仍想保有信用與威信請你公開民眾姓名，及日期與時間，唯一我會去縣府是我拿點心去看我媽媽怕她過餐不食被你形容成這樣，那你為人不光明磊落，至於鉛筆簽公文的痕跡，請你提出證據，不然我就告你！

自從我母親參選鎮長後，為富商生孩子傳言，至今在基層被對手炒作得沸沸揚揚，彷彿對手撿到槍一般，成為耳語的政治提款機，但至今我仍祈求老天爺給我一個孩子，就像我陪伴媽媽一樣，陪伴我！但這已經是我心中永遠的痛，我，這輩子不會有孩子！消費別人的痛處這種慣行你們還要玩多久？

【我不神祕】，基層民眾天天可以看見我，一晚上將近十場的行程，累得我不要不要的！【但我低調】，不願用縣長女兒身分張牙舞爪、更不會圖利違法，比起永遠只跟大老闆設局飲宴的人，我們的確更有骨氣！

這段時間，跟監成了家常便飯，車號8079的好朋友，為了喚起這些人的道德良心，我常帶他們去各大廟拜拜天公廟、蘭陽別院、東嶽廟、進福廟，但你們的道德良知有被喚醒嗎？

面對羈押、抗告三入三出，地檢羈押室、法院居留室、囚車、手銬、和林姿妙銬在一起，我握這她的手說：不要怕，我在這裡陪妳，謝謝老天爺三出三入的是我，不是她！律師哭了，我安慰她，只要不殃及無辜，我沒有關係，那一夜淒風苦雨，但，我心如鑒！但是那麼多無辜的局處長被牽累，我卻更堅定的相信這樣的濫訴，經不起證據的考驗、也相信無辜的這些優秀的公務員雖然我們很多彼此不認識，但我們堅定的信念會讓我們一起共同奮鬥，喚回正義與清白！

▲檢方建請法院對林姿妙從重量刑。（圖／記者游芳男翻攝）

政治追殺是一件很可怕的事，但我們沒有退路只能勇敢面對，重金交保200萬，最後卻是不起訴處分；重要的犯罪證據監聽譯文，竟然是張冠李戴；機六用地是烏龍一場；當初被地政處被搜索的畫面在媒體上被操個翻天，最後處長不起訴，根本就是張羅織罪政治追殺是不用交代的！

終於偵結了，偵查期間，不斷被諭知偵查不公開，不能洩漏案情否則有串供之虞，我們謹守分際！檢廉卻不斷對外放消息、第二次搜索官邸，竟然有記者已經守在官邸外，偵查的內容不斷被洩漏出，有法律知識的人都知道，偵查不公開是保護當事人利益，約束公務員及檢廉，最後卻立場對調，檢廉不斷的洩漏偵查訊息，卻用偵查不公開約束我們！國家機器好嚇人！最後逼得告發洩密也約束不了檢廉為政治服務的作為！

若真如起訴書所言，縣長已經指示了免去增值稅，那麼目的已完成，我又何須畫蛇添足的指示？目的為何？這個判刑是為了增值稅的減免，還是因為我是【地下縣長】恣意妄為召見官員判了我？為了一百多萬的增值稅起訴了十五個人，本刑都是七年以上重罪，好壯觀！

我心坦蕩無所懼，雖然為了林姿妙吃盡苦頭，受盡折磨，但卻有死士一般的道德勇氣，為善良的她力拚到底，我愛她！無怨無悔，但令我更感動的是，我身邊有更多的志士牽著我、鼓勵我、跟我一起愛她【不畏艱難】，不怕被查水表，不怕檢廉的折磨，這個苦難凝聚了我們，大家共同的信念是【寧願戰死，也不願被凌遲死】！我愛你們，謝謝！

最後，我們的團隊會繼續奮鬥下去，所有的行程大家仍會看見我們努力身影，不會停！因為我們堅定的相信，民眾會用同樣的標準檢視所有的候選人，希望你們光明磊落，謝謝大家！