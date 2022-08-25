快訊／65歲以上長者9／1起免費領5劑快篩　400萬人受惠

▲衛福部報告國內外最新疫情狀況及因應措施。（圖／行政院提供）

記者崔至雲／台北報導

全球疫情目前持平，而BA.5變異株已為目前主流株，衛福部25日提出「COVID-19疫情現況及應處作為」，其中，為加強有症狀長者篩檢，以及早用藥，9月1日起提供65歲以上長者5劑免費快篩試劑，民眾可至全國4,600多家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所領取快篩試劑。

衛福部表示，目前全球疫情趨緩後持平，BA.5變異株已為目前主流株；國內疫情仍處廣泛社區流行，全國新增病例數回升，且BA.5社區感染持續出現，將持續嚴密監測疫情，加強管控傳播風險，並持續推動疫苗接種及脆弱族群保護工作，以因應疫情變化。



衛福部強調，為保障幼兒及長者健康，加強有症狀篩檢，確診及早用藥，除持續推行快篩實名制及提供0-6歲幼兒5劑免費快篩試劑外，亦延長住宿式及社區式照顧機構定期篩檢措施至9月30日止，並因應疫情上升，加強有症狀長者篩檢，以及早用藥，預計發出2,000萬劑快篩試劑，受惠長者約400萬人。自9月1日起提供65歲以上長者5劑免費快篩試劑。

衛福部呼籲，面對瞬息萬變的疫情，接種疫苗可減少染疫風險，降低重症及死亡機率，是保護自己最好的方法；也提醒民眾持續做好個人防護及配合防疫規範，共同維護社區安全。

