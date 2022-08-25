校園防疫新制出爐　衛福部：高中以下含幼兒園「不再全班停課」

記者詹宜庭／台北報導

針對全球疫情趨緩後持平，BA.5變異株已為目前主流株，衛福部25日提出「COVID-19疫情現況及應處作為」，國內疫情仍處廣泛社區流行，全國新增病例數回升，且BA.5社區感染持續出現，將持續嚴密監測疫情，加強管控傳播風險，並持續推動疫苗接種及脆弱族群保護工作，因應疫情變化。

衛福部指出，經評估疫情趨勢、入境需求及國內醫療防疫量能，逐步調整邊境管制措施，目前已放寬轉機規定、取消持2日內COVID-19 PCR報告、調升入境總量為每週5萬人次等，並自9月1日起入境檢疫後4天自主防疫可返家1人1室，同時持續盤整機場及防疫旅館量能，在疫情可控制的範圍下，適時調整邊境管制措施。

衛福部進一步說明，開學在即，相關部會將與地方政府通力合作，規劃學生疫苗施打作業，在開學後即能全國同步、有效施打，提升學童保護力。另高中以下(含幼兒園)自9月12日起、大專院校自開學日起，將實施校園防疫新制，以確診者個案為核心，加強同班師生或密切接觸者快篩，不再進行全班同時停課，確保學生受教權。

此外，為保障幼兒及長者健康，加強有症狀篩檢，確診及早用藥，除持續推行快篩實名制及提供0-6歲幼兒5劑免費快篩試劑外，亦延長住宿式及社區式照顧機構定期篩檢措施至9月30日止，並自9月1日起提供65歲以上長者5劑免費快篩試劑。

衛福部呼籲，面對瞬息萬變的疫情，接種疫苗可減少染疫風險，降低重症及死亡機率，是保護自己最好的方法；也提醒民眾持續做好個人防護及配合防疫規範，共同維護社區安全。

▼衛福部報告國內外最新疫情狀況及因應措施。（圖／行政院提供）

