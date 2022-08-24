快訊／開學在即！　侯友宜：快篩試劑100%提供、午餐使用隔板

▲侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

全國中小學將於8月30日開學，新北市長侯友宜24日表示，已要求校園確實做好環境清消，以及防疫物資要到位，快篩試劑一定要100%提供。另外，市府也獲得民間科技公司捐贈的4.7萬片抑菌過濾網，放置在各班冷氣當中，希望保護孩子，有一個安全防疫空間。

侯友宜表示，疫情發生以來，新北市各學校無不積極投入防疫，特別是在防疫物資的需求上極為迫切。這次萬泰科技捐贈4.7萬片濾網，以利提升教室空氣品質。

侯友宜再說，在午餐時間，各校也已備妥隔板，同時提醒同學們午餐時間不要嬉戲交談，專心吃飯，親師生共同攜手讓疫情不在校園擴散。至於開學的防疫用具也都已備妥，新北市除了全面補助各校防疫經費，購置體溫計、酒精、口罩、消毒及洗手用品、午餐隔板、快篩試劑等物資外，也提醒所有師生遇有身體不適時，落實不到校上班或上課，並掌握3級防護、健康5原則，確保校園師生身心健康。

教育局也補充，高中以下學校校園為防疫考量，家長及訪客於學生上課時段原則仍不入校，其餘時段如有入校需求，則需接種3劑疫苗或提供2日內快篩或PCR陰性證明。

教育局提醒，為免開學當日校園人數過多，開學日當天小一新生家長不入校，由學校工作人員分流帶學生入班級；學校日如於非學生上學時段(夜間或假日)舉辦，家長接種滿3劑疫苗或提供2日內快篩或PCR陰性證明即可入校採實體辦理。

▼教育部日昨也公布開學防疫措施懶人包。（圖／教育部）



