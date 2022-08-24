不實檢舉黑函爆料 　政風機關還經發局同仁清白

圖、文／台南市政府提供

8月24日台南市議會議會針對經發局近來檢舉案件進行議會專案報告，政風處針對於黑函檢舉案件六大內容，經過四個月來的調查，過程也進行調卷、訪談業務同仁及廠商，各案件均查無違反相關規定等不法情事，澄清了未具名黑函爆料的不實內容。報告中也提及經發局陳局長也於今年六月十三日至台南地檢署對於不實黑函內容及爆料提告，目前檢調單位也進行相關調卷偵辦。

政風處表示，西市場經調查依經濟部補助規定，專款專用，並無挪用。首長宿舍租賃採購，無規定本市擁有房屋不得申請宿舍，且局長本人在今年二月亦早就停止申請宿舍補貼。而七股工業區開發亦查無行政不法。柳科污水處理業務單位也在改善中。永康工業區委託經營，核無違反相關規定。勞務採購驗收核銷，查無檢舉所指不實核銷情況。

經發局長陳凱凌表示，政風處針對於黑函檢舉案件內容，分別提出行政調查結果，均無不法及違反規定，調查過程也進行調卷、訪談業務同仁及廠商，行政調查經發局行政作為合法，司法的部份也已經主動提告，對於撰寫不實黑函及爆料者，應該給予經發局同仁一個道歉，還給經發局及市府公道。經發局陳凱凌局長強調，此次政風處調查證實黑函的抹黑不實，也相信司法機關的公正性，期盼問政不應該拿黑函甚至拿司法機關來進行選舉造勢工具。