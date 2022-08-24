殺2警嫌犯被羈押！「靠北警察」一篇感謝文酸爆：抱歉，承翰學長

▲有網友透過「靠北警察」，向已故員警李承翰致歉。（資料照／記者林悅翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台南市22日發生恐怖殺警案，36歲員警涂明誠、27歲員警曹瑞傑傷重不治身亡，嫌犯林信吾落網後被台南地院裁定羈押。對此，臉書粉專「靠北警察」出現一篇「感謝貼文」，同時向鐵路殺警案當中殉職的員警李承翰致歉，該篇貼文曝光後，立刻引起廣泛討論，也有不少人直言「為何靠北的這麼貼切」。

這篇貼文開頭就向殉職的涂明誠、曹瑞傑員警致意，「台南兩位學長殉職的兇嫌落網了，我們要感謝很多人。」貼文第一位感謝的，就是台南市警察局長方仰寧，「感謝方仰寧局長，原本以為我們沒有署長，是你提醒了大家牠在作秀時會出現。」

貼文中第二位感謝的就是警政署長黃明昭，當時大批員警抓捕林信吾，黃署長沒穿防彈衣也能到場，還特意在嫌犯被壓制時穿越重重警力，站在鏡頭最前方，「勞苦功高，建議可以升四線一星。」

▲林信吾殺害涂明誠、曹瑞傑2名員警，逃往新竹落網。（圖／記者黃彥傑攝）



貼文中第三個感謝的，則是法務部矯正署，謝謝矯正署害怕丟臉，不敢發佈逃獄的訊息，「現在貴監所『逾期未歸』的犯人，一口氣拿下雙殺，真是有面子。」

第四個感謝的則是台灣的司法體系，對罪犯們一而再、再而三地憐憫，羈押條件嚴謹，假釋條件鬆散，就算犯下多起案件，還可以刑期打折，「果然教化成笑卓悅（成效卓越）。」

第五個感謝的，則是立法院的眾多立委，「感謝立法院的立委諸公，整天唱歌、喝酒、關說、忙選舉、cosplay，除了好好立法，你們什麼都幹」，就連無期徒刑都能假釋，「是怕你們自己進去蹲，會出不來嗎？」

▲「靠北警察」上的感謝文酸爆。（圖／翻攝臉書／靠北警察）



最後，貼文則向總統蔡英文致謝，「感謝蔡總統，成功的司法改革、綿密的社會安全網，再度讓台灣警察濺下鮮血。」貼文的文末，則向在鐵路殺警案殉職的員警李承翰致歉，「承翰學長，對不起，你走之後，什麼事情都依然沒有改變。」

這則反諷的感謝貼文曝光，也讓不少網友有感，在底下留言回應，「這篇寫的太真實了， 一語雙關，褒貶都有」、「很抱歉，十年後還會是如此，我們越罵他們越嗨」、「超級認同，辛苦的警察」、「永遠都是這樣，高層出來講幹話，然後什麼事情都沒有改變」、「現在不會改變，以後也不會改變，台灣警察就是基層揹鍋專業。」、「看到最後一段都快哭了，承翰對不起。」

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