台南警曹瑞傑中38刀亡！哥含淚「下輩子別再當英雄」點1悲劇刪文

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南殺警案造成2名員警凃明誠、曹瑞傑殉職，震驚社會。對此，曹瑞傑哥哥24日凌晨痛心發文提出4疑問，想到3年前他曾轉發員警被殺的報導，沒想到如今相同的事件竟落在他身上，只能含淚對弟弟喊話，「來世再續兄弟緣，下輩子不要再當英雄」。

曹瑞傑的哥哥24日先提出4點疑問，包括為何弟弟出勤務沒配槍？第二分局任職的弟弟為何跑到第三分局轄內的台江大道時，沒有任何支援？弟弟有意識被送醫，為何送檢卻是說「血已經流乾」？民德外役針對兇手林信吾的說法為何是「休假未歸」，而不是逃逸？

▲▼台南24歲勇警曹瑞傑殉職。（圖／翻攝臉書、記者林悅翻攝）



曹瑞傑的哥哥感嘆，他們家不富有，但也不缺錢，不過「再多補助再多錢也喚不回我弟弟」，現在的他只求一個公道，「3年前我也轉發一個殺警的報導，3年後竟然…竟然落在我身上」，「我弟弟已任務完成，但我盼望以後不要再發生悲劇」，「來世再續兄弟緣，下輩子不要再當英雄」。

目前該文已被曹瑞傑的哥哥刪除，但仍有2.5萬名網友在臉書社團「爆廢公社」轉發討論，「真的不要再做英雄」、「只能說警察的槍一直以來都是綁手綁腳，沒出手去醫院，有出手開槍、寫報告、上法庭」、「坐牢還有休假這已經是很久的事了…若不是這次爆出來恐怕還很多人不知道」、「謝謝曹哥哥，你辛苦了。我下次遇到襲警的人，看到我一定幫忙，打得他不要不要的」、「放心，會再發生，然後一樣的sop」。

▼曹瑞傑哥哥全文如下，目前該文已刪除。（圖／翻攝臉書）



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