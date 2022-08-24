不實檢舉黑函爆料　台南市政風機關還經發局人員清白

▲台南市議會議會24日針對經發局近來檢舉案件進行議會專案報告，政風處針對於黑函檢舉案件6大內容，查無違反相關規定等不法情事。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會議會24日針對經發局近來檢舉案件進行議會專案報告，政風處針對於黑函檢舉案件6大內容，經過4個月來的調查，過程也進行調卷、訪談業務人員及廠商，各案件均查無違反相關規定等不法情事，澄清了未具名黑函爆料的不實內容。

報告中也提及經發局陳凱凌局長也於2022年6月13日至台南地檢署對於不實黑函內容及爆料提告，目前檢調單位也進行相關調卷偵辦。

政風處表示，西市場經調查依經濟部補助規定，專款專用，並無挪用。首長宿舍租賃採購，無規定台南市擁有房屋不得申請宿舍，且陳局長本人在今年2月亦早就停止申請宿舍補貼。而七股工業區開發亦查無行政不法。柳科污水處理業務單位也在改善中。永康工業區委託經營，核無違反相關規定。勞務採購驗收核銷，查無檢舉所指不實核銷情況。

經發局長陳凱凌表示，政風處針對於黑函檢舉案件內容，分別提出行政調查結果，均無不法及違反規定，調查過程也進行調卷、訪談業務人員及廠商，行政調查經發局行政作為合法，司法的部分也已經主動提告，對於撰寫不實黑函及爆料者，應該給予經發局人員一個道歉，還給經發局及市府公道。

經發局陳凱凌局長強調，此次政風處調查證實黑函的抹黑不實，也相信司法機關的公正性，期盼問政不應該拿黑函甚至拿司法機關來進行選舉造勢工具。