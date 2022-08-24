明德外役監被罵爆！老司機曝這一味最出名　獲封「出莊黃金」

▲明德黃金土雞 。（圖／取自法務部矯正自營商品展銷商品網項）

記者陳崑福／屏東報導

自台南明德外役監獄逃脫的林信吾，殺害台南市警局第二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑兩人，讓該外監名字再度浮現，尤其「逾假未歸」4個字更引爆全民怒火！其實該外監最有名的自營產品是「明德黃金土雞」，年產3萬多隻，每逢產季都供不應求，被稱為「明德山莊黃金」，放山雞放養在山區，受刑人要走約一公里的路程上山飼養，必須具有強壯體魄才能勝任。

根據資料，為疏解人犯暨發揮開放式矯治處遇精神，法務部於1984年9月20日核訂明德外監為「台灣台南監獄山上外役分監」，土地面積為260多公頃。原為山坡地保育區，於翌年4月申請變更為特定目的事業用地，當時土地荒廢雜草叢生，經該監全體同仁暨收容人多年的辛苦規劃經營，規模已具。並改名為「台灣明德外役監獄」。

法務部鼓勵各監、所依所在地屬性，研發自營商品銷售，明德外役監獄，具有地勢瞭闊，樹木蓊鬱翠綠，空氣清新，富含天然芬多精，及四季氣候乾爽溫和，飼養放山土雞，一年可飼養2期，約3萬多隻，由於雞隻在山上自然長大，肉質Q軟、口感鮮美、風味絕佳，被稱「明德山莊黃金」，除提供民眾，監役員工、受刑人及家屬購買外，亦接受法務部所屬各機關之訂購，遠近馳名，每年產季，都供不應求。

根據法務部矯正自營商品展銷商品網頁資料，明德黃金土雞一隻500元，每隻3.5台斤以上，目前缺貨中，暫不接受訂購。連絡電話06-5782401。