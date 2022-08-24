能源糧食問題仍未解！烏俄戰爭滿半年...楊永明：下半年全球動盪

▲烏俄戰爭開戰已滿半年，烏克蘭約1100萬難民逃亡至波蘭、匈牙利等國。（圖／路透）



記者周依儒／綜合報導

烏俄戰爭已延燒半年，縱使戰況陷入膠著仍未出現停火現象，但其影響卻已衝擊歐洲各國乃至全球能源、糧食危機。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中統整烏俄戰爭這半年來對全球四大影響，包括糧食危機、能源短缺、札波羅熱核電廠和反全球化。

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楊永明指出，烏克蘭和俄羅斯都是糧食出口大國，但靠近黑海的敖德薩港因戰爭受限，導致中東、北非、東非陷入嚴重糧食危機，若這樣的狀況到下半年仍持續未解，這些國家可能會因糧食危機導致社會不穩定甚至動盪，產生衝擊。另外，冬天即將到來，但歐洲卻面臨能源短缺，無法持續得到穩定的天然氣和原油供應，美國所提供的液化天然氣又緩不濟急；能源短缺所帶來的通貨膨脹，後續又造成歐元持續貶值、資金流動等經濟問題，在能源和經濟問題雙重夾擊下，歐美將面臨到非常嚴重的挑戰。

▲札波羅熱核電廠。（圖／達志影像／美聯社）



除了糧食和能源危機外，俄軍所佔領、位於烏南的札波羅熱核電廠也是一個未爆彈之一，俄羅斯放話若烏克蘭持續砲彈攻擊核電廠週遭的話，他們就要關閉核電廠，這將導致整個烏克蘭包括基輔大受影響，烏俄互相指控對方要攻擊核電廠，雖然外界幾乎認為沒有爆炸可能，且美、英、法各國領導人和聯合國也數度呼籲軍事克制，楊永明也表示，烏克蘭或俄羅斯都不可能真的會去炸或關閉札波羅熱核電廠，這應該只是烏克蘭的反攻策略之一，為了要引起國際注意，但仍未能確保後續烏俄雙方是否真的會對核電廠進行行動。

▲▼烏俄戰爭所帶來的糧食、能源危機將在下半年持續衝擊全球。（圖／路透、達志影像／美聯社）



最後一項則是「反全球化」，楊永明說，戰爭造成供應鏈中斷，使得許多全球化投資和供應鏈受到影響，因此慢慢轉往在地化，加上疫情以及全球現在進行中的中美對抗，美國要求「以國家為名」考量的去中國化，更讓過去全球化的供應鏈受到影響，種種因素交錯在一起，也讓全球化受到質疑，全球受到衝擊與影響。

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