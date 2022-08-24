侮辱人！俄在馬力波「造鐵籠」關戰俘審訊　聯合國怒：已犯戰爭罪

▲俄方近日在馬力波打造金屬籠子，試圖將戰俘關入受審。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭至今已滿半年，南部城市馬力波（Mariupol）仍被佔領。聯合國人權辦公室表示，俄方近日可能會將馬力波的戰俘關入金屬籠中接受審判，批評相關行為是不能接受的侮辱舉動，且俄方故意剝奪戰俘獲公平受審的權利，已明顯觸犯了戰爭罪。

據BBC報導，烏克蘭國防部早前指出，俄軍打算在馬力波對烏軍戰俘進行審訊，事後一名聯合國發言人也表示，有證據表明俄軍正在馬力波一座音樂廳內打造金屬籠子，「顯然是為了在審判過程中將戰俘關起來」。

從網路最近瘋傳的照片可見，馬力波愛樂音樂廳的舞台上正在建造金屬籠子，BBC也證實這些照片與場地內部的景象相符，而且是在過去4、5天內所攝。

烏克蘭情報部門聲稱，俄羅斯正計劃對保衛馬力波失敗後，落入俄軍手中的烏克蘭戰俘進行公開審訊。俄羅斯此前曾多次否認他們有不公平對待戰俘的行為，但聯合國表示，起訴參與敵對行動的戰俘也是一種戰爭罪。

聯合國人權事務高級專員發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）怒斥，在審訊過程中將戰俘關起來的行為是「不可接受」、「極具侮辱性」的，「國際人道主義法禁止各國設立法庭來審判戰俘，而故意剝奪戰俘獲得公平和正常審判的權利，形同於犯下戰爭罪」。

聯合國還擔心，一旦戰俘被指控犯罪，將得不到公正的審判，而且俄羅斯拒絕讓烏克蘭戰俘與聯合國、紅十字國際委員會（ICRC）等獨立監督機構接觸一事也讓人擔憂，因為這將使戰俘面臨被嚴刑逼供的風險。