基輔街頭擺滿「俄軍坦克」慶獨立日！　烏克蘭童爬炮口嗨玩

▲基輔的市中心大道擺滿俄軍報廢坦克，慶祝烏克蘭獨立紀念日。（圖／達志影像／美聯社，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭從2月24日開打至今已滿6個月，正巧8月24日也是烏克蘭的獨立紀念日，外界盛傳俄軍可能會選在這天發動新一波攻勢。不過，烏克蘭民眾早在數天前就開始慶祝紀念日，而且採用跟往年截然不同的方式，首都基輔的馬路上擺滿了俄軍報廢坦克，展現烏軍戰績，許多孩子也爬上坦克興奮拍照留念。

烏克蘭24日將迎來第31次獨立紀念日，有別於以往的慶祝方式，今年政府在紀念日前幾天，就開始在基輔的市中心大道Khreshchatyk街和 Maidan Nezalezhnosti街上，擺放數十輛俄軍報廢坦克、軍車和裝甲車，並稱這是「協助俄軍進入基輔」，吸引許多民眾駐足觀賞，還有孩童興奮地爬上坦克玩耍拍照。

根據英國國防部數據指出，從開打至今俄羅斯已有4.4萬名士兵喪生，約1.8萬輛坦克被摧毀，加上沒有加裝爆炸式反應裝甲（ERA）導致大量主坦克損毀。英國官員表示，俄軍坦克缺乏維護ERA的訓練，導致零件安裝不良或是完全無法使用。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）22日表示，根據紀錄，開戰以來已有5587位平民死亡、7890位平民受傷，但實際人數要高出許多；大多數死傷來自火砲、飛彈和空襲等爆炸性武器的攻擊。