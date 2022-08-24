學童營養午餐、國軍幫吃文旦 　農糧署長：中秋過後更要吃

▲今年文旦面臨產銷壓力，農委會全力促銷。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

今年文旦產季受節氣影響，因白露與中秋節只差3天，面臨產銷壓力，農委會官員兩週內全台走透透，辦了近10場推廣活動，也列為農遊券3.0的主打商品。農糧署長胡忠一上午出席記者會說，即將開學，歡迎學校營養午餐選用，也會持續供應給國軍和監獄受刑人食用。

胡忠一上午出席「飯糰嘉年華」記者會，媒體問道，農委會大力促銷文旦，恐排擠其他瓜果類和其他高價水果禮盒。胡忠一回應，不會有排擠問題，文旦不是只有中秋節可以吃，而是秋季水果，整個秋天都可以吃，其他如水梨、洋香瓜等瓜果類，本來本土產量就不多，不至於產生排擠效應。

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胡忠一說，往年白露前7到10天，或白露後7到10天，是文旦最佳的採收時機，今年因白露與中秋節距離只有3天，產銷面臨壓力，但有改良場技術，可提前採收，從8月12日起南部陸續採收，花蓮瑞穗今天（24日）起開始大量採收，但台北八里要到8月27日才可以採收，希望國人多支持農民，而且文旦保鮮期長，可以保存兩個月，「不是只有中秋節當天吃的水果，中秋過後更要吃文旦」。

8月30日中小學即將開學，胡忠一也說，歡迎學校營養午餐、團膳業者把文旦列入菜單，農委會會媒合好業者供應，此外，也會依照往例，持續提供中秋文旦給國軍與監獄受刑人食用。