減去繁複步驟！紫薯加上起司做「偽蛋黃酥」　膨酥感4步輕鬆搞定

實習記者楊子嫻／綜合報導

中秋節將至，不想搶破頭去買名店的蛋黃酥，不少人會選擇在家自己動手做。新一集的《168懶人料理》中，分享了沒有鹹蛋黃版本的「偽蛋黃酥」，利用現成的酥皮去取代原先做工繁複的油皮、油酥，再加上會牽絲的起司，簡單幾招就能快速完成。省去複雜的材料與手法，學會這個方法，以後想吃蛋黃酥便不再是中秋節的專利了！

食材：

1. 紫心地瓜 2-3條（約200-250公克）

2. 玉米粉 1大匙（視情況添加）

3. 起司球 6顆（可與起司片替換）

4. 冷凍起酥片 6-12片

5. 黑芝麻 少許

6. 蛋 1顆

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲只需要簡單幾步驟，輕鬆做出「偽蛋黃酥」。（圖／《168懶人料理》提供）

做法：

1. 將紫心地瓜削皮切小塊，以電鍋蒸熟後趁熱搗碎（可依口味添加糖）。

2. 用量匙挖出1/2大匙的紫薯，中間包入起司球後搓圓成紫薯球。

3. 冷凍酥皮在室溫放置回軟後，對折2次成1/4大小，可擀薄一些或拉一下四邊，呈現四周薄中心厚的程度。

4. 折疊後的起酥片，包入紫薯球，四邊往中間包起後，慢慢縮口整成圓形，塗上蛋液、撒上黑芝麻，氣炸烤箱180°C 15分鐘。

▲紫薯中包入起司球，或切成塊狀的起司片。（圖／《168懶人料理》提供）

小Tips：

外皮

1. 冷凍酥皮切勿在室溫存放過久，免得過軟變的難操作。

2. 利用酥皮製做的蛋黃酥口感上偏酥，咬起來會有空氣感而不是扎實感。

內餡

1. 可以依紫薯蒸出來的濕度添加其他材料，若比較濕潤可以加點玉米粉，如果太乾也可加點牛奶去調整。

2. 內餡中心的起司球也可用起司片替換，如果是用起司片，可以多疊幾層切成小方塊包入紫薯球中。