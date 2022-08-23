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幫銷農漁產品　企業認購文旦、速食業者賣漢堡

▲農委會主委陳吉仲今與企業界聯手行銷台灣文旦 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲今與企業界聯手行銷台灣文旦 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中國近來接連禁止輸入台灣農產品，已經進入採收期的文旦柚，也在禁止之列，加上今年文旦產銷期短，面對產銷壓力，農委會主委陳吉仲一週內馬不停蹄全台跑透透，推廣文旦內外銷，今（23日）再與企業界聯手行銷，目前企業已認購13萬箱，目標將朝20萬箱，外銷也可望達3000公噸。

除了搶救文旦外，陳吉仲並指出，近年來因船運價格、氣候影響，國內食品大廠、速食業者也紛紛選擇國內農漁產品，繼漢堡王推出「萬丹紅豆牛肉堡」、摩斯漢堡推出「龍虎石斑珍珠堡」後，麥當勞也正在研發石斑魚漢堡，可望近期推出。

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陳吉仲表示，文旦最好採收時機是白露前後，今年白露與中秋節只差3天，如果到時再採收，恐怕無法消化國內約7萬公噸的產量，因而及早進行內外銷與加工措施，目前台南、花蓮瑞穗等產地都已進入採收階段，等於只有約2週的時間，要銷售近7萬公噸文旦。

陳吉仲說，目前企業已認購約13萬箱文旦，預計中秋前達到20萬箱，而且都以優於產地價格收購，並以麻豆、斗六、花蓮瑞穗等十大產區為主；外銷部分也以累積500公噸，預計兩週內可達3000公噸，外銷國家除了加拿大、新加坡外，與日本中斷了20年的文旦外銷，也在近兩年重啟窗口，今年外銷日本預計可達100到200萬公噸。

針對有媒體質疑，農委會呼籲企業認購今年文旦，是否會如同去年強銷鳳梨釋迦，要求政府相關企業認購，並如同私人企業列為KPI？陳吉仲未正面回應，僅說企業本來就喜歡把文旦當成送禮的好選擇，不但鼓勵農民，還能做好企業ESG。

農委會今舉辦「柚見好秋，企業相挺」記者會，宣布成立「柚見好秋企業團購」預售平台，包括新光產物保險、陽明海運、明台產物保險、富邦產物保險、向陽集團、台肥公司、陽信商業銀行、兆豐商業銀行、全國農業金庫、聯邦商業銀行等企業出席相挺，為刺激買氣，農委會也祭出滿百送五優惠，只要企業單筆訂單買100箱，就額外加送5箱。 

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