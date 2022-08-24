快訊／林智堅論文第二門也沒了　中華大學認定抄襲：撤銷學位

記者陳凱力／新竹報導

前新竹市長林智堅轉戰桃園市長選舉，未料連環爆出台大碩士論文以及中華大學碩士論文抄襲，之後林智堅因遭台大論文審查委員會認定抄襲、撤銷學位，林智堅也因此宣布退選桃園市長。不過中華大學論文審查遲遲無法公布結果，讓外界議論紛紛，今(24)日校方終於正式說明論文結果，宣布林智堅論文審議結果為抄襲並撤銷學位。

▲前新竹市長林智堅因論文案，宣布退出桃園市長選舉。（資料圖／記者屠惠剛攝）

8月10日林智堅一改台大論文審查消極態度，親自前往中華大學學術倫理審定會向委員們說明，原本經審查，中華大學預定在上周公布結果，結果意外延遲，校方則表示，論文審查為獨立作業，校方並不清楚「卡關」原因。

中華大學今（24）日稍早突聲明，「有關本校碩士在職專班畢業生林智堅碩士論文遭檢舉涉嫌抄襲一案，經審議委員會調查後已完成決議，本校已於今（24）日上午，依規定將調查結果以書面方式，快遞寄送給檢舉人與被檢舉人，預計雙方應於今日傍晚前會收到」。

下午5時許，校方發布新聞稿說明：

審議委員會自2022年7月14日至8月16日，共計召開6次審查會。過程中，除給予被檢舉人及其他關係人，充分提出書面說明及相關佐證資料之時間及機會外，並邀請被檢舉人及關係人出席審查會議，進行口頭說明及答詢，徹底保障渠等應享有之程序權利。

審議委員會基於被檢舉人及關係人所提書面說明、資料、現場說明及答詢內容，於釐清本案事實後，同時參考美國大學教授協會所界定「利用他人之想法、方法或所寫文字而未加以註明或企圖令人誤以為其為利用人本身之作品者。」之抄襲定義，以及教育部「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第3點第3款「援用他人之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處。註明出處不當，情節重大者，以抄襲論。」之抄襲定義，認定林智堅君就本案碩士學位論文之寫作，確實存在抄襲情事且其情節重大。

本校於8月22日收到審議委員會之調查報告後，依據本校「博、碩士學位論文抄襲處理要點」第12點規定，決定撤銷其碩士學位並公告註銷其學位證書。

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