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快訊／中華大學論文被認定抄襲　林智堅律師回應了

▲▼民進黨桃園市長參選人林智堅因論文案，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前新竹市長林智堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

繼前新竹市長林智堅台大國發所碩論被校方認定抄襲，中華大學24日也針對他的論文完成決議，結果同樣為抄襲。對此，林智堅委任律師黃帝穎透過臉書代林智堅發表聲明，「尚未收到中華大學公文，對於中華大學學倫會公佈之審議結果感到遺憾，將在收到校方通知內容後，與律師研議如何進行救濟。」

林智堅台大國發所碩論已被校方認定抄襲，面對爭議，林智堅選擇退出桃園市長選舉，而今，中華大學方面也針對他的論文完成決議，結果同樣為抄襲。

中華大學透過聲明稿表示，審議委員會基於被檢舉人及關係人所提書面說明、資料、現場說明及答詢內容，於釐清本案事實後，同時參考美國大學教授協會所界定「利用他人之想法、方法或所寫文字而未加以註明或企圖令人誤以為其為利用人本身之作品者。」之抄襲定義，以及教育部「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第3點第3款「援用他人之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處。註明出處不當，情節重大者，以抄襲論。」之抄襲定義，認定林智堅君就本案碩士學位論文之寫作，確實存在抄襲情事且其情節重大。

▼黃帝穎透過臉書代林智堅發表聲明。（圖／翻攝自Facebook／黃帝穎）

▲▼林智堅委任律師黃帝穎24日透過臉書代林智堅發表聲明。（圖／翻攝自Facebook／黃帝穎）

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