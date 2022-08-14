女騎士擦撞護欄噴飛！墜8m深溝「插入爛泥中」　超痛畫面曝光

記者陳凱力／新竹報導

新竹寶山一名女騎士，不明原因衝撞護欄，人直接噴出翻越護欄、墜落8、9公尺水溝下，女騎士插入泥中，動彈不得，送醫後無生命危險。至於為什麼突然衝出護欄，警方仍在調查。

▲女騎士靜靜躺在橋下一動也不動，路人一開始還以為出大事了，結果竟是爛泥巴救她一命。（圖／縣議員邱振瑋提供，下同）



年約45歲的女騎士今日上午騎車行經嵩翠路至善橋時，不知原因衝撞護欄，撞擊力讓女騎士向前翻越護欄直墜高約8、9公尺深的橋下，由於前陣子下雨，河底泥土仍為濕潤泥巴狀，女騎士下半身插進爛泥巴中動彈不得。

意外的是，撞擊力道似乎只針對女騎士本人，機車外觀僅有輕微裂痕，善心路人還把掉落地面的拖鞋、安全帽幫忙掛回車上，而女騎士似乎也因為爛泥緩衝，幸運只受到輕傷。

▲▼119人員協助女騎士脫困後，以擔架將她吊掛上橋。





女騎士被路人發現時躺在泥裡一動也不動，第一時間路人還以為凶多吉少，119人員協助女騎士脫困上岸，初步檢查傷勢僅有左額頭及左腳踝撕裂傷、右膝擦傷，意識清楚，並無立即生命危險，至於是否有骨折或其他內傷，仍要進一步檢查才能知道。

▼119人員協助女騎士脫困後，以擔架將她吊掛上橋。

▲▼衝擊力並未造成機車太大損傷，路人將掉落地面的安全帽、拖鞋放回車上。

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