竹市府真告了！「棒球場、將軍村」挨批　首波對象是大咖名嘴

▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉，因在節目中說新竹市棒球場是弊案遭到市府提告。（圖／記者李毓康攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市立棒球場、將軍村等新竹市建設近日成為討論話題，連續多日攻佔新聞、社群版面，藍綠白黃見解各異，新竹市府近除了昨(13)日發表聲明，「新竹棒球場與將軍村頻遭有心人士及特定媒體奧步抹黑，除了已委請律師持續蒐集證據，對於相關不實內容，將採法律行動以正視聽」。今(14)日再傳出市府其實早在8月初，就委請律師針對名嘴吳子嘉提告！

據了解，美麗島電子報董事長吳子嘉在YT開評論節目《董事長開講》，多次針對政治時事發表評論，日前一段評斷新竹棒球場工程影片中，不只提及「有貓膩」、「黑幕」，甚至以「這個案子是典型的弊案」、「3.5億的預算結果A到12億」等論點引起市府不滿。

市府證實提告吳子嘉妨害名譽。市府表示，吳子嘉在無任何依據的情況下，恣意誣指棒球場涉貪，散播與事實明顯不符、錯誤訊息，且影音紀錄網路搜尋隨手可得，更使外界容易對新竹市政府在相關工程的招標程序產生誤解，造成市府名譽受損。

除了棒球場，市府表示還有將軍村修復工程也同樣頻遭有心人士及特定媒體奧步抹黑，市府多次發出聲明駁斥、嚴正澄清，表示主要標案皆經公告招標程序，公開徵求廠商投標後，再經專業委員評選，過程完全依政府採購法辦理，一切符合政府採購法規定，也配合檢調調查。

然而有心人士或特定媒體卻以通篇「極有可能、恐怕是、無非是因為」發表新聞，或是拿不出證據的情況下，以「貪汙」、「官商勾結」幾個字，輕易抹殺基層同仁多年努力，除了讓新竹市政府名譽受損，也讓基層員工大受打擊，因此市府才決定提出告訴，以捍衛同仁們清白。

對於吳子嘉的評論，市府已於8月初委請律師對其提出妨害名譽告訴，並積極就相關不實內容蒐集證據，陸續再採取相關法律行動。除了提出告訴，同樣也委請律師持續蒐集證據，對於相關不實內容，將採法律行動以正視聽，捍衛市府和基層同仁聲譽。

▲▼新竹市立棒球場(上)、將軍村(下)。（圖／新竹市府提供）

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