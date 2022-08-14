　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹市府真告了！「棒球場、將軍村」挨批　首波對象是大咖名嘴

▲▼美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／記者李毓康攝）

▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉，因在節目中說新竹市棒球場是弊案遭到市府提告。（圖／記者李毓康攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市立棒球場、將軍村等新竹市建設近日成為討論話題，連續多日攻佔新聞、社群版面，藍綠白黃見解各異，新竹市府近除了昨(13)日發表聲明，「新竹棒球場與將軍村頻遭有心人士及特定媒體奧步抹黑，除了已委請律師持續蒐集證據，對於相關不實內容，將採法律行動以正視聽」。今(14)日再傳出市府其實早在8月初，就委請律師針對名嘴吳子嘉提告！

據了解，美麗島電子報董事長吳子嘉在YT開評論節目《董事長開講》，多次針對政治時事發表評論，日前一段評斷新竹棒球場工程影片中，不只提及「有貓膩」、「黑幕」，甚至以「這個案子是典型的弊案」、「3.5億的預算結果A到12億」等論點引起市府不滿。

▲吳子嘉董事長開講。（圖／翻攝YT董事長開講。）

市府證實提告吳子嘉妨害名譽。市府表示，吳子嘉在無任何依據的情況下，恣意誣指棒球場涉貪，散播與事實明顯不符、錯誤訊息，且影音紀錄網路搜尋隨手可得，更使外界容易對新竹市政府在相關工程的招標程序產生誤解，造成市府名譽受損。

除了棒球場，市府表示還有將軍村修復工程也同樣頻遭有心人士及特定媒體奧步抹黑，市府多次發出聲明駁斥、嚴正澄清，表示主要標案皆經公告招標程序，公開徵求廠商投標後，再經專業委員評選，過程完全依政府採購法辦理，一切符合政府採購法規定，也配合檢調調查。

然而有心人士或特定媒體卻以通篇「極有可能、恐怕是、無非是因為」發表新聞，或是拿不出證據的情況下，以「貪汙」、「官商勾結」幾個字，輕易抹殺基層同仁多年努力，除了讓新竹市政府名譽受損，也讓基層員工大受打擊，因此市府才決定提出告訴，以捍衛同仁們清白。

對於吳子嘉的評論，市府已於8月初委請律師對其提出妨害名譽告訴，並積極就相關不實內容蒐集證據，陸續再採取相關法律行動。除了提出告訴，同樣也委請律師持續蒐集證據，對於相關不實內容，將採法律行動以正視聽，捍衛市府和基層同仁聲譽。

▲新竹市立棒球場。（圖／新竹市府提供）

▲▼新竹市立棒球場(上)、將軍村(下)。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市將軍村。（圖／新竹市府提供）

►才拿駕照就出事！18歲男開200萬新車買消夜　一個過彎噴百萬

►寶山高場球縱火內幕超心酸！68歲桿弟重聽常遭客訴　被停班釀撼事

►來台巧遇前男友再陷熱戀！菲女「還不想結婚」　旅館內慘遭勒斃

►絕命情人最後身影曝！菲女「不想婚」被勒斃　男友伴屍超詭異

►鄭寶清爆「中華大學也認定林智堅抄襲」　校方回應了

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像
狂瘦9公斤！他獨創「3階段瘦身法」刮油剷肉　絕對不復胖
四川山洪7死堅持摸一把麻將！男童「眼睛消失」父子苦撐15分永

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

9台人從柬埔寨救回！他驚吐「月薪4萬包吃住」內幕：吃得比當兵好

恐怖循環賺贖金？竹聯幫傳救20人　警抓「涉4人口販運案」揭內幕

身世離奇的情人是真愛？　40歲以上大齡女最好騙！

「同一張臉」開2000個FB帳號　中年大叔遭盜照騙熟女650萬

老婆知道你搭訕社區人妻嗎？ 　YouTuber界甄子丹收私訊才知被盜照

快訊／新北機車與水泥車碰撞　騎士四肢變形搶救3hrs不治

純情女教師暈船被詐！猛男工程師是「IG大騙徒」

竹聯幫率先從柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

以愛為名的金錢陷阱　台版「IG大騙徒」追蹤大調查

快訊／台中男「爬5樓修冷氣漏水」　踩空墜落一度無心跳搶救中

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

9台人從柬埔寨救回！他驚吐「月薪4萬包吃住」內幕：吃得比當兵好

恐怖循環賺贖金？竹聯幫傳救20人　警抓「涉4人口販運案」揭內幕

身世離奇的情人是真愛？　40歲以上大齡女最好騙！

「同一張臉」開2000個FB帳號　中年大叔遭盜照騙熟女650萬

老婆知道你搭訕社區人妻嗎？ 　YouTuber界甄子丹收私訊才知被盜照

快訊／新北機車與水泥車碰撞　騎士四肢變形搶救3hrs不治

純情女教師暈船被詐！猛男工程師是「IG大騙徒」

竹聯幫率先從柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

以愛為名的金錢陷阱　台版「IG大騙徒」追蹤大調查

快訊／台中男「爬5樓修冷氣漏水」　踩空墜落一度無心跳搶救中

納達爾祝福小威人生新階段　談腹部傷勢「坦言很危險」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

迪亞茲登場曲紅遍全美　前紅襪終結者派柏本不懂：我的最好

無差別街舞擂台9月3日信義香堤登場　「舞」林冠軍由你決定

大谷翔平不是對手　紐媒：法官要和貝比魯斯等傳奇競爭

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光

汽車總動員「現實版莎莉」發表了！保時捷連尾翼刺青也完美複製

她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

力挺學生運動！登峰造極青年籃球邀請賽　興富發冠名贊助

退將于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

KK園區更煉獄！小情侶成血牛　遭囚半年逃出原因曝

初次蓋大樓就出包　建商自責：破產借錢也會賠

9台人被從柬埔寨救回！他竟稱：吃得比當兵好

年輕時打老婆！晚年中風臥床遭妻毆虐14年慘死　

15歲足壘隊長送王船亡　倖存者曾喊停

彰化9男1女恐淪豬仔　家屬想到活割器官超崩潰

屏東14原民被騙赴柬　抓交替後全失聯　

即／澎湖18歲女騎士自撞　慘死跨海大橋上

戀情不被祝福暗交往　他勇救女友兒子反溺斃

竹聯幫柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

高雄工地害7棟透天成危樓　建商提兩方案協商

台中驚爆幼兒園猥褻！女童驚曝男助教淫行

更多熱門

相關新聞

他3點分析鄭運鵬條件　接棒桃園「勝選機率不高」

他3點分析鄭運鵬條件　接棒桃園「勝選機率不高」

前新竹市長林智堅因論文風波12日宣布退選，民進黨選對會改徵召立委鄭運鵬參選桃園市長。美麗島電子報董事長吳子嘉12日分析，由於選舉花錢、換人導致桃園市長鄭文燦難以面對地方、鄭運鵬本人不喜歡跑攤，導致鄭運鵬時間不足、資源不足以及各種條件較差，勝選機率不高。

11億關埔校舍工程　竹市議員憂「類棒球場」

11億關埔校舍工程　竹市議員憂「類棒球場」

跳票又生不出財報！台開今日下市　內行人：大股東不救很奇怪

跳票又生不出財報！台開今日下市　內行人：大股東不救很奇怪

吳子嘉指球場整修花12億元涉貪　林智堅委託律師提告

吳子嘉指球場整修花12億元涉貪　林智堅委託律師提告

新竹將軍村修復　「千萬屋頂」遭質疑

新竹將軍村修復　「千萬屋頂」遭質疑

關鍵字：

新竹市棒球場將軍村新竹市政府吳子嘉

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面