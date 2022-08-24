只因為不想洗澡！狠父罰3歲遲緩女兒罰站讓她摔死！





▲狠父將女兒罰站害她摔死，二審判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

桃園謝姓男子不滿多重發展遲緩的3歲女兒，藉口不洗澡，竟毆打女兒腳底、四肢等處，還徒手掌摑臉頰，最後將女兒罰站在30公分高的小椅子上。女兒體力不支摔倒、口吐白沫，送醫不治身亡。一審依照「家暴傷害兒童致死罪」，將謝男重判有期徒刑9年，案經上訴，高院二審24日駁回上訴，維持謝男9年刑度。

判決指出，有多項毒品前科的謝男，2020年3月間才獲得假釋出獄。出獄後與女友，以及前妻所生、有多重發展遲緩的3歲女兒，一同居住在桃園市中壢區。案發於去年8月間，晚上7點多，因女兒不想洗澡謊稱要上廁所，謝男暴怒，持木製不求人毆打女兒足底、四肢、手掌、胸腹背部，又徒手掌摑臉頰。

謝男毆打完後怒氣未消，他明知女兒發展遲緩、平衡感及彈跳能力均不佳，竟將女兒罰站在高度達31公分之綠色塑膠椅上，自己則上床睡覺。女兒一直罰站到晚間9點多，女兒因平衡感不佳從塑膠椅上跌落，頭部先撞上前方小木椅再倒臥在地上，而發出「碰」一聲。謝男醒來後，將女兒抱上床繼續睡。一直到清晨5時40分，謝男才發現女兒口吐白沫，緊急送醫急救，最後因頭臉部、軀幹、四肢多處瘀傷，致瀰漫性軸突損傷及橫紋肌溶解症而不治死亡，於到院前已無生命徵象。

檢警偵辦時，謝男坦承毆打女兒臉部，但否認毆打其他部位；也說自己力道不大，是女兒自己從塑膠椅上跌落才會撞到頭，額頭才出現腫脹及瘀青，因而死亡。檢方不採信，依照「成年人傷害兒童致死罪」提起公訴。

一審法院審理後，認定謝男有罪，考量他身為女兒父親，應該給予妥善照顧、合理管教，卻未思及此，管教手段無所節制，終使女兒不堪受罰而死亡之人倫悲劇，其惡性及所生之損害均非輕，因此判刑9年。全案再上訴第二審，高等法院24日駁回上訴，仍維持9年刑度。