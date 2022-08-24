吳景欽／【台南殺警案】偵查的公開與不公開

近日台南發生令人震驚的殺警案，行兇者雖於17小時後遭警方逮捕，但因在案發開始時，警察為求民眾警戒與協尋，即先後公布兩名嫌疑犯之照片，致造成全民肉搜。雖真兇不久後被逮捕，但警察如何在偵查公開與不公開間，取得一個平衡，卻有檢討之必要。

根據《刑事訴訟法》第245條第1項，偵查不能公開，最主要的目的，即是避免輿論的未審先判。而在網路發達的時代，過早將嫌疑者的個資曝光，肯定會帶來全民肉搜，甚至被私刑對待。2023年1月1日即將實施的國民法官制度，因前三年審理的案件範圍，皆屬故意殺人罪、故意酒駕致死罪、故意傷害致死罪等，既屬重罪，也必受社會矚目，檢警機關就更得遵守偵查不公開。

其次，偵查不公開，亦有保護第三人，如被害人、目擊者等之隱私權的目的在。因此等人士將來必會出庭作證，若將其個資暴露，都可能使其名譽、行動自由、身體，甚至生命權，受到干擾與威脅。最後，若犯罪行為者尚未被逮捕，將偵查細節過早於媒體曝光，也將使兇嫌完全掌握檢警的任何動作，致難以緝捕。

但偵查不公開也並非絕對，依據《刑事訴訟法》第245條第3項，若為維護公共利益及合法權益，仍可為公開。而根據2012年由司法院所頒布的《偵查不公開作業辦法》第8條第1項，即列有7款例外得公開的情況，如嫌犯在逃，為了提醒公眾注意及幫忙緝兇，或為避免謠言四起所為的適度說明，甚至如英國開膛手傑克案般，蘇格蘭警場為辨別寫信自稱為兇手者，到底是真或假，就在媒體散布真假混雜的開膛手段及取走的器官，更是偵查適度公開的典型案例。

故在此次的台南殺警案中，行為者不僅手段兇殘的殺害兩位警察，亦持警用手槍逃亡，自有繼續危害他人的危險，故警察就有必要儘早公告周知，致可使大家產生警覺心。只是在時間的壓迫下，警察基於地緣關係及長相相似，即先公布轄區內的通緝犯，若有錯誤，似也情有可原。惟若連續出錯兩次，即便非故意，卻也有重大疏失之嫌。

只是警察在慌亂中所產生的錯誤，卻馬上帶來網路撲天蓋地的肉搜與攻擊，且在內政部長於第一時間，要求警察對抗拒者即可大膽用槍的宣示下，要非當事人親自到案說明及逮到真兇，實難以想像，遭誤指者會遭遇如何之下場。

而被警察錯誤公布個資者，因此受到身心傷害，若要向網路攻擊者提起誹謗罪的告訴，卻因這些指摘是因警察的錯誤所致，就可依據大法官釋字第509號解釋的善意傾向原則來免責，故僅能向國家提起賠償訴訟。惟現行《國賠法》對於公務員不法侵害的損害賠償，仍採過失原則，故在警察乃是依據行車紀錄影像、地緣關係、長相相似與具有通緝犯身份等來為綜合判斷，且具有急迫情況下，能否稱為不法、能否稱為有過失，恐都使國賠請求出現極大的障礙。

也因事後請求國賠的困難，就應回過頭來，檢討偵查公開與不公開的界限與規範，是否足夠清楚與明確。更重要的是，為了避免鑄成無可挽回的悲劇，即便有緊急與急迫性，警察於偵查案件就更應秉持大膽假設、小心求證的態度與作法。

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●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。