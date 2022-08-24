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社會 社會焦點 保障人權

拍滴蠟綑綁SM照…情色攝影師揉胸指侵還狡辯遭判刑4年定讞

綁，囚禁。（圖／達志／示意圖）

▲情色攝影師竟趁綑綁機會，性侵女模。此為示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

以SM情色風格為主的女體男攝影師易繼道，被控在拍攝過程中，先違反女模的意願，對女模滴蠟油，之後更揉胸、指侵得逞。易男遭逮後辯稱雙方間互有好感所以才進一步。一二審均不採信，將他判刑4年。案經上訴，最高法院24日駁回上訴、仍判刑4年定讞。

判決指出，易男自2017年12月起，使用Instagram帳號「oldboy.pic」、暱稱「歐波伊」，相約模特兒前來拍攝情色主題照片，拍攝過程中並以拍攝主題「繩縛」照片為由，經模特兒同意，以自己所有的麻繩3條綑綁模特兒。

但隔年3月間，曾姓女攝影師在IG上揭發有多名外拍女模被男攝影師性侵及性騷擾，曾女的文章被網友以「攝影師性侵事件後續#圖多#文長#幫高調」為標題分享到Dcard社群網站，內容提到「這是一個叫做半X風景的攝影師會假借拍攝之名，在網路上私訊素人邀請拍照，有些人不幸的淪為了他的受害者。」易男隨後在IG上反擊，並對曾女提告。不過也有被害人提供電話給曾女，其中有3人具名向檢方提告，檢方對易男提起公訴。

法院調查後，發現易男於2017年12月底先約了女模特兒小知（化名）前來，並將小知的雙手反綁固定後，這時易男突然詢問小知要不要嘗試滴蠟？小知愣了一下，隨即說自己怕痛，不願意嘗試。但易男不顧小知反對，馬上拿出蠟燭滴在小知乳頭上，接著以手搓揉小知胸部問她「喜歡嗎？」小知不滿，變臉說「我真的不喜歡。」易男竟噁回「怎麼會不喜歡？那平常會不會用跳蛋？」

2018年1月間，易男又約了另名模特兒小芊（化名）前來，趁調整繩縛時，未經小芊同意就強行拉扯泳衣，使小芊胸部露出，藉此搓揉小芊之胸部。拍攝工作結束後，再以修片給小芊觀覽為由，留下小芊，並不顧小芊表示「不要這樣子」，強行親吻，並指侵得逞。但易男否認犯罪，辯稱雙方情投意合，滴蠟、指侵前都獲得同意，一二審法院均認定此部分有罪，均判刑4年。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞，易男將發監執行。

此外，檢方起訴中也提到，另名女模也遭易男滴蠟、揉胸、指侵，還在拍攝過程塞入跳蛋，這部分因供詞反覆，法院均不認定有罪。至於易男提告曾女的部分，檢方做出不起訴處分確定。

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