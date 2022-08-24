觀光博覽會花蓮館業績衝高 　食宿券及現場伴手禮銷售一空

▲花蓮形象館以七星潭的戶外生活風格方式呈現「海洋」意象，吸引參觀民眾駐足消費。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年秋季指標性旅展「2022台北觀光博覽會」，於8月22日圓滿閉幕，初估四天展期累計逛展破 18萬人次，較去年成長約1.5成。花蓮形象館整體業績超乎預期，買氣興旺成功延續花蓮旅遊熱潮；展館買滿額享柚子買一送一的策略也成功幫助花蓮柚農促銷農產，讓花蓮食宿行及伴手禮等業者滿載而歸！

本次旅展中花蓮形象館以七星潭的戶外生活風格方式呈現「海洋」意象，展現礫石沙灘、SUP立槳，海邊野餐的氛圍，猶如身在太平洋海岸享受自然風光；搭配專屬的「花蓮香」精品香水體驗區，以及原住民族樂舞的演出，讓參觀民眾感受花蓮的熱情，進而帶動花蓮館的攤位整體業績，總統蔡英文也特別蒞館參觀；不少廠商的優惠票券及伴手禮前於閉展前全部售罄，衝高整體業績。

▲業績超乎預期買氣興旺，成功促銷花蓮文旦柚，也讓食宿行及伴手禮業者滿載而歸。

疫情趨緩後，花蓮旅遊市場從旅宿訂房情形看來已相當熱絡，再加上縣內接力舉辦各項觀光活動，從七月份起就已舉辦花蓮夏戀嘉年華演唱會，以及紅面鴨放暑假活動；接著更從8月4日起至10月份在赤柯山及六十石山舉辦金針花季，9月24日在七星潭舉行「星光音樂會」，10月14日將盛大登場的「2022花蓮太平洋溫泉季」，以及12月31日至明年1月1日的「2022花蓮太平洋觀光節」演唱會及七星潭迎曙光活動，歡迎全國的好朋友一起「洄家」來花蓮賞星聽音樂、泡溫泉，在花蓮多停留一晚，深入體驗精彩花蓮。

縣府觀光處長張志翔指出，即日起至11月30日蒞花旅遊的客人，亦可參加「花蓮永續樂遊」獎勵方案，期間只要到花蓮合法旅宿業住宿，並前往任一指定旅遊點或指定活動，就有機會抽到特斯拉汽車，歡迎全國鄉親好朋友們都來到花蓮，享受花蓮。