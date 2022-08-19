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吃喝玩樂一把抓！「2022金山甘藷季」暑假親子活動最佳好去處

▲▼ 金山甘藷季 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 金山甘藷季 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

金山擁有大屯山特殊土質，加上清澈山泉水灌溉的得天獨厚條件，讓新北市金山特產甘藷香甜美味，每年八月初到十月底是甘藷的產季，配合產季持續辦理的金山甘藷季，每年也都吸引了許多遊客共襄盛舉。

▲▼ 金山甘藷季 。（圖／記者戴上容翻攝）

金山著名的臺農66號紅心甘藷及57號黃心甘藷，因受天氣影響今年金山甘藷雖產量較少，但品質更為扎實及綿密，吃起來更為香甜可口，加上是親手焢窯的，特別有不一樣的風味。金山區的甘藷系列產品琳瑯滿目，像是甘藷壓泥後製成的蛋糕和原味地瓜條等等，每一口都吃的到濃郁健康的好滋味。

▲▼ 金山甘藷季 。（圖／記者戴上容翻攝）
金山區長廖武輝表示，「2022金山甘藷季-點藷成金」主活動將在 8月27日下午15時正式開始，沒報名到焢窯的民眾，也歡迎當天來參加系列活動，不僅可觀賞六藝劇團精彩兒童劇場表演及MOMO家族互動活動，參加闖關活動成功闖關贈送在地甘藷，亦可體驗採用朱銘美術館推出的甘藷製天然無毒蠟筆進行DIY彩繪。

今年特別與紅樹林有線電視合作舉辦戶外星光電影院於晚間7時播出古魯家族2 ，民眾可以抓緊暑假尾巴安排一場北海岸之旅，遊遍金山各知名景點，更可結合甘藷季會場活動及週邊著名親子活動景點，例如: 遠足生態農場、汪汪地瓜園、熊熊花圃等，來一趟親近大自然的親子旅遊。

▲▼ 金山甘藷季 。（圖／記者戴上容翻攝）

為了讓全台民眾能夠更輕鬆的享用到金山特產甘藷，金山區公所及金山地區農會，特別與中華郵政股份有限公司基隆郵局合作，聯名推出金山紅心甘藷禮盒搭配2022金山甘藷季活動，於8/15日起在中華郵政「i郵購」開放訂購，且每一箱賣出之金額，都將捐出10元補助金山區國小營養午餐經費，讓大家吃甜甜做愛心，鼓勵民眾踴躍購買！

▲▼ 金山甘藷季 。（圖／記者戴上容翻攝）

活動最新詳情請至：新北市金山區公所網站：http://www.jinshan.ntpc.gov.tw/
新北市金山區公所臉書專頁：https://www.facebook.com/jinshangov
或電洽：「2022金山甘藷季活動小組」：02-2321-2738。

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