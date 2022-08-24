台製無人機現蹤烏克蘭！投「6枚迫擊砲」毀俄軍　傳波蘭採購800架

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭從今年2月底爆發至今，許多國家陸續向烏克蘭提供軍事武器援助，其中來自台灣的無人機廠商也參與其中。荷蘭、波蘭當地媒體指出，台灣廠商透過波蘭提供的800架戰鬥無人機能搭載6枚迫擊砲，最大起飛重量為42公斤，對入侵的俄羅斯地面部隊造成致命性打擊。

根據荷蘭軍事媒體《Oryx》報導，總部位於台灣基隆的無人機廠商橙森國際（DronesVision）研發製造出輪鼓式投彈無人機「Revolver 860」，該款無人機配備4個手臂、8個旋翼，其最佳的武器艙設計可提供搭載8枚60mm的迫擊砲彈，因此得名為「左輪手槍」，視重量與風力狀況，最多可在空中停留20至40分鐘，能在20公里範圍內被操控。

▲該款無人機可搭載8枚迫擊砲彈。（圖／翻攝自DronesVision官網）

波蘭科技媒體《WP tech》則於18日報導稱，橙森國際所出產的800架「Revolver 860」已先出售給波蘭，再由波蘭政府轉手捐給烏克蘭軍隊，提供烏克蘭抗俄力量，推測波蘭的中間商可能先向台灣的橙森國際簽下武器訂單，之後交給烏克蘭軍方。

對於各國媒體報導所做出的置評回應，橙森國際選擇不做出多餘回應，僅表示「有鑑於複雜且多變的國際情勢」，只能基於保密協定，透露是交給波蘭客戶，並坦言該產品是為了烏克蘭的戰鬥而交付的，而這些武器已經參與了戰鬥。

該間公司代表人表示，「自從俄軍入侵烏克蘭不久後，波蘭在無人機的採購數量上便有所增加，訂單穩定成長。」

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