中共無人機「拍金門2兵站崗照」　看傻表情超清晰！下一秒丟石反擊

▲中共無人機飛到金門上空，還拍下我國軍站崗畫面 。（圖／翻攝微博）



網搜小組／劉維榛報導

中共8月初進行軍演恫嚇，仍頻頻騷擾台灣，近日瘋傳一張中共出動無人機「侵門踏戶」飛到金門，還拍下兩位國軍正在站崗且表情疑惑的畫面，引發兩岸網友炸鍋討論。而根據微博流出的後續影片，我軍人隨後投擲2顆石塊試圖驅離無人機，不過該片段尚未獲得官方證實。

最近微博瘋傳一張照片，是由無人機視角往下拍攝，似乎是外島金門崗位上，兩位戴著頭盔與迷彩軍裝弟兄正在站哨，接著一臉疑惑往上看，還呈現錯愕的表情。

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對此，對岸網友紛紛自嗨認為，這次不是望遠鏡的遠吊鏡頭，「距離很近了，不然哨兵不會如此表情，這應該是看見了無人機蒞臨的表情」、「台軍的一切動向都在我們掌控之中​」、「無人機想飛哪就哪，想打哪就打哪，有什麼好驚訝的，又怎麼了呢」、「我看到了軍人臉上對統一的期盼，對人民解放軍登島的期盼」。

該照片也在臉書《爆廢公社》引發討論，「怎麼沒有轟下來，還傻傻在那邊看」、「你各位倒大楣了」、「2個傻逼，人家無人機如果攜帶殺傷力武器，只會在那傻看等死」、「趕快拿辣椒水噴他」、「無人機到軍區，竟然沒打下來」、「站住口令誰」、「笑死...防止國人空拍，不防敵人空拍」、「都被看光光了，完了完了完了BBQ了」。

▲國軍對中共無人機丟石頭，畫片曝光。（圖／翻攝微博）



稍早，陸軍金門防衛指揮部針對網傳「哨所遭空拍機攝錄」一事表示，烈嶼守備大隊大膽守備隊8月16日下午6時許，發現一架民用型無人機。經衛哨依標準作業程序通報及警示後，該架無人機即迅速飛離。

另外根據微博上流出的後續影片，在哨所遭大陸空拍機拍攝後，隨即有我方軍人投擲石塊試圖驅離無人機，不過該片段尚未獲得官方證實。

金防部指出，防區運用聯合情監偵手段，可有效掌握周邊動態；重要設施及陣地均已採隱、掩蔽措施，遇突發狀況依戰備規定適切應處。