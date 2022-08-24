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新冠患者後遺症「失眠」居冠！高科技助眠神器問世

▲▼失眠,舒曼波,舒曼波減壓被,萊賽爾天絲,慢性病。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

根據《康健》雜誌報導，台灣新冠肺炎確診後遺症，以「失眠」高居第一位，國外研究亦指出，有高達3分之1的新冠肺炎患者會在康復之後出現失眠症狀。除了新冠肺炎所導致的睡眠障礙，世界睡眠學會推估台灣約有391萬的失眠人口，相當於每5人就有1人飽受失眠之苦，也導致許多人安眠藥不離身。

▲▼失眠,舒曼波,舒曼波減壓被,萊賽爾天絲,慢性病。（圖／業者提供）

腦波平穩才有好眠　睡眠品質提升　降低身體發炎現象

長期睡不好除了會造成記憶衰退、內分泌失調、免疫力下降，甚至會導致肥胖、焦慮、憂鬱、自律神經失調，嚴重者還有可能伴隨多重的併發症。藥物雖然可以幫助入睡，但卻無法真正緩解身心的緊繃狀態，甚至會引起副作用。根據研究指出，「舒曼波」是一種低頻波，又稱為「地球心跳」，頻率與人類大腦中的α波極為相近，在這個頻率下對人體內分泌與神經系統協調有穩定作用，讓腦波平穩，達到放鬆的效果，自然進入熟睡狀態，且不易在睡眠過程中清醒。另外，還能有效活化激素分泌、降低細胞發炎，針對自律神經失調、情緒失控、免疫系統低落或許多找不出病因的疾病，舒曼波是唯一的治療方法，因此經常被運用在各方醫學上。

▲▼失眠,舒曼波,舒曼波減壓被,萊賽爾天絲,慢性病。（圖／業者提供）

調節腦波、改善心率變異　提升自癒能力　告別心血管與慢性疾病

有台灣業者以最新技術將舒曼波與織品做結合，開發出全球第一件「舒曼波棉被」，透過舒曼波被釋放的生物訊息，與人體磁場產生共振，能有效阻斷人體神經元不正常放電、改善內分泌激塑、血管阻塞等問題。哈佛醫學總院也讓這款舒曼波棉被經3000人體實驗證實，在穩定眠障礙、情緒疾病、慢性疾病、中風等修復實驗當中，效果都優於使用藥物控制的患者！只要用蓋的，就能讓身體機能自動調節、回歸正常的秩序，讓電視節目《大老闆聯盟》也曾介紹過。

▲▼失眠,舒曼波,舒曼波減壓被,萊賽爾天絲,慢性病。（圖／業者提供）

▲▼失眠,舒曼波,舒曼波減壓被,萊賽爾天絲,慢性病。（圖／業者提供）

▲▼失眠,舒曼波,舒曼波減壓被,萊賽爾天絲,慢性病。（圖／業者提供）

採用100%萊賽爾天絲　親膚涼爽又抑菌

舒曼波棉被不但效果媲美專業醫療儀器治療等級外，為了營造最舒適的體感，舒曼波被採用100%萊賽爾天絲纖維，該產品屬於天然綠色環保纖維，有別於一般人造纖維，不僅親膚、觸感涼爽，還能抑制細菌生長，連皮膚容易敏感的族群，也能安心的使用，舒適材質讓睡眠品質更加提升，輕鬆遠離失眠的困擾。

▲▼失眠,舒曼波,舒曼波減壓被,萊賽爾天絲,慢性病。（圖／業者提供）

▲▼失眠,舒曼波,舒曼波減壓被,萊賽爾天絲,慢性病。（圖／業者提供）

醫界認證 遠離失眠困擾「舒曼波減壓被」哪裡買?
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Q5
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/exJ4A
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
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