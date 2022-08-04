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用科技解決身材　「它」不到半年熱銷20萬條！

▲石墨稀未來褲。（圖／宏睿國際提供）

圖、文／宏睿國際提供

延續去年火熱至今的「石墨烯材質」，由林美秀、吳淡如、劉品言三大代言的「塑崩未來褲」，從今年四月上市至今不到半年就熱銷20萬條，不但許多時尚達人、節目、雜誌都紛紛介紹過外，不少國外品牌及代購業者也都搶著下單，讓原本廠商預估的安全量提前兩個月銷售一空，可說是今年最火紅的商品。

▲石墨稀未來褲。（圖／宏睿國際提供）

用科技解決身材 新世紀「藏肉神褲」再肉都有S曲線！

究竟「塑崩未來褲」是哪裡特別，能造成這麼大的轟動呢？業者表示，一般褲子的功能只能遮蓋身體，但這款是全球第一件以「未來概念褲」製成，在五大部位導入獨家「3D體雕技術」，在腰部的「X型強化支撐」設計，能強化腰線、阻止腰後肉溢出；腹部的「V型蜂巢編織」，利用「隱形束腹」把多餘的腰腹肉內推，可以讓腰腹肉內縮5~8公分；臀腿處的「花托堤上提區」可收服內外側大腿肉、臀部線條集中托高，視覺上讓腿長多5公分；髖部跟小腿都有舒壓的按摩編織設計，能通膽經外還能告別蘿蔔腿；讓不少女生鬆垮的下半身能瞬間收肉、拉提，達到類醫美的視覺效果，被封為「藏肉神褲」。

▲石墨稀未來褲。（圖／宏睿國際提供）

▲石墨稀未來褲。（圖／宏睿國際提供）

石墨烯透氣涼爽、不悶熱還能促循環、助快燃 98%消費者「有感瘦」

另外，塑崩未來褲不分尺寸，從22腰到46腰都能穿得下，且在布料中含有HSG+石墨烯材質，將石墨烯從平面傳導進化成立體傳導，導入導出效果更快速，就算夏天穿上也能透氣涼爽、不悶熱，還能釋放遠紅外線波讓身體產生微循環、增加循環代謝力，光是穿著走路10分鐘，就能達到30分鐘慢跑的運動效果。

▲石墨稀未來褲。（圖／宏睿國際提供）

▲石墨稀未來褲。（圖／宏睿國際提供）

衣櫥必有一件 時尚達人：塑崩未來褲已成為一種時尚趨勢

除了百搭的經典黑色之外，業者也出了六種莫蘭迪色，讓消費者在上半身的顏色選擇上可以更有彈性，即使選擇亮色系也很好搭。時尚達人表示，著重機能性兼顧外觀的「塑崩未來褲」，不但具有機能性且塑身效果好又透氣，它已經成為一種時尚趨勢，不僅上班可穿，下班後也能直奔健身房、逛街，適合各種不同的生活場景，重點是不論任何身形都能顯瘦、顯腿長，是女性夏季時尚、百搭的必備單品。

▲石墨稀未來褲。（圖／宏睿國際提供）

▲石墨稀未來褲。（圖／宏睿國際提供）

廠商24小時盯廠追加訂單 獨家技術+專屬碼 防止消費者受害

目前這種科技製作法，也只有「PP波瑟楓妮」做得出來，由於各通路需求量大，廠商目前正緊急追加訂單，以因應國內外的需求。這次業者也在每件塑崩未來褲上放上品牌吊牌，每個吊牌上都有一組官方專屬限定碼及雷射仿偽標籤，讓一般仿冒品學不來，同時消費者能更好分辦正貨假貨，防止仿冒品讓消費者受害的現象發生。

轟動國內外的「塑崩未來褲」哪裡買?
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7PB
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/YBwbe
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

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關鍵字：

塑崩未來褲石墨烯林美秀吳淡如劉品言

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