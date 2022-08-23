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不執行38死刑犯槍決　蔡清祥竟遭轟甩鍋！司法院回應：尊重

▲▼行政院回應時事記者會 法務部長蔡清祥。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法務部長蔡清祥在行政院記者會上回應不執行死刑的原因。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

明德外役監逃犯林信吾犯下殺警重案，震驚社會，引發死刑是否該執行的問題。法務部長蔡清祥23日在行政院記者會中表示，目前能執行死刑的都已經槍決了，但因為現在待執行的38名死囚均有聲請憲法審判、再審或非常上訴，無法批准執行。蔡清祥因此被轟「甩鍋」給司法院大法官。對此，司法院回應「尊重行政機關權責」。

司法院回應中指出，法務部關於死刑執行訂有《執行死刑規則》，依照其中規定，如果死刑定讞的被告有「聲請司法院大法官解釋」、「再審」或「非常上訴」程序進行中，就不得執行死刑。蔡清祥的回應即是根據該行政規則的規定，並無不妥。因此司法院回應中特別指出，「本院對於執行機關本於權責制定之行政規則，表示尊重。」

執行死刑的問題在實務上，因人權團體的干預，只要死刑犯判刑定讞後，人權團體即發動律師團撰寫聲請再審、非常上訴，或向司法院大法官請求憲法審判，以阻止死刑執行。不過最有名的死刑犯即速槍決案例，就是犯下台北捷運隨機殺人案件的鄭捷，他2014年5月22日犯案，造成4死24傷的慘劇，2016年4月22日由最高法院駁回上訴、判處死刑定讞，法務部在2016年5月10日，在當時的部長羅瑩雪簽署下執行槍決，距離定讞日僅距離18日。當時人權團體就曾經批評法務部執行太快，讓他們來不及撰寫訴狀。

至於蔡清祥也非完全不願執行死刑的部長，他在2020年4月1日批准執行死刑，對象是犯下龍潭除夕夜縱火案的翁仁賢。排行老么的翁仁賢，4名哥哥與2名姊姊均事業有成，他在龍潭老家務農；2016年2月7日大年夜，翁家10口人正在圍爐，翁男趁圍爐時，以事先準備好的20公升汽油，在三合院外潑灑，再返回屋內朝餐桌處的家人淋澆，隨即引火，全家瞬間燒成火海。翁家年邁父母、姪子、姪媳與外籍看護來不及逃生，葬身火窟，姪女送醫也不治，總計造成6死5重傷的慘劇。當時行政院長蘇貞昌點名翁仁賢是「天地不容、死刑定讞該執行」的2起案例之一，蔡清祥也批准執行。

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