出遊踩點必去！超商「5大人氣卡通門市」　獨家七龍珠主題店在林口

▲超夢幻「澎港門市」在澎湖。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

暑假進入尾聲，除了要趕快衝各大景點玩之外，其實也有很多特色主題超商值得打卡！以下就整理遍佈各地的超商「5大人氣卡通特色門市」，不僅有獨家七龍珠、航海王主題店，還有離島首間主題聯名門市，可以看到超可愛的OPEN!家族與三麗鷗家族。

▲獨家「七龍珠主題7-11」就在林口。

出遊千萬別錯過各地的7-11特色卡通門市，7-11亞洲10000店「亞萬門市」坐落台南安平，門市外觀採用特殊材質打造如不朽鑽石般耀眼光澤，內部設計使用白、金主色調象徵鑽石閃亮光芒，OPEN! 家族還以時尚新星造型登場；台中「嶺春門市」使用OPEN!x卡娜赫拉全新露營風格圖素，進駐最美五星級郵局。

▲▼桃園「航海王主題門市」，每間主題門市皆有專屬CITY CAFE、CITY TEA杯。

離島首間主題聯名7-11門市就在澎湖，「澎港門市」由人氣大明星OPEN!家族攜手超級萌友三麗鷗家族，店面外觀超級夢幻；動漫迷則不能錯過桃園的「航海王主題店」以及新北林口「七龍珠主題店」，出遊若有經過一定要打卡。

▲「蠟筆小新30週年期間限定店-甜點世界大冒險」最終站在台中，7米高巧克比精神堡壘超可愛。（圖／有你共創提供，下同）

「蠟筆小新30週年期間限定店－甜點世界大冒險」來到最後一個場次，這次選在臺中驛鐵道文化園區舉辦最終站，和前面的場次不一樣，除了有可愛的甜點造型之外，台中最終站還特別結合鐵道及火車元素，即日起至9/25止甜蜜登場，免費入場逛到爽。

▲蠟筆小新春日部列車站。



▲甜甜酸酸芒果鳳梨聖代繽紛可愛。

全園區共打造7個30週年蠟筆小新「甜點世界大冒險」場景，包含高達7米的巧克比精神堡壘，並融合台中在地景點（帝國糖廠、台中公園、綠川）的甜蜜造景，以及經典再現娃娃車區與餅乾區，商品區還有超過150項周邊，就等粉絲來收藏。

▲帝國糖廠造景。



▲現場還有超過150項周邊。

