圖書館員幫你選書 北市圖限量盲包搶翻天





▲台北市立圖書館推出盲選書袋活動，提供驚喜包供讀者借閱。（圖／台北市立圖書館提供）

記者楊惠琪／台北報導

圖書館也推限量驚喜包！台北市立圖書館從即日起至8月31日，推出「茫盲書海，一見如故」盲選書袋活動，由圖書館員依照不同主題，親自幫讀者選書，選出3~5本書籍，再放入密封書袋裡，供讀者盲選借閱，每日限量10 份，北市圖館長洪哲義說：「限量是殘酷的，每天經常一開館，就被借閱一空」。

洪哲義說，為鼓勵民眾利用暑假多看書，往年都會舉辦主題書展，但成效有限，今年特別規劃主題盲選書袋活動，由圖書館員依照自己偏好的主題，幫讀者選書，有些泛黃不堪、在架上塵封已久的好書，終於有被借閱的機會，「就像打開驚喜包一樣，反而讓讀者感興趣了」。

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北市圖推廣課長林佳穎說，每個圖書館員都各有喜好，有館員因為追劇追了《如懿傳》，設計了清朝後宮主題的盲選書袋，書袋放了有關乾隆的故事、後宮飲食與野史等圖書；還有館員因為對人類學有興趣，就設計了人類構造、基因等圖書清單，圖書館員除了選書外，還會在書袋外，寫下推薦小卡，「就像行銷廣告一樣，吸引讀者借閱」。

林佳穎說，包括台北市立圖書館總館、各分館與民眾閱覽室，北市共有52處圖書機構推出盲選書袋活動，活動預計到8月31日，但因讀者反應熱烈，從活動推出以來，粗估已經借出逾5000袋，不排除延長活動時間。但林佳穎也提醒借閱民眾，盲選書袋拆封後，只借不退，必須整包借閱回家，再擇日歸還。