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屏東警、監查獲2起白牌車攬客　開罰10萬吊照4個月

▲屏東監理站會同警方查獲白牌車攔客 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東監理站會同警方查獲白牌車攔客 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監理站為遏止白牌車載客歪風，20日偕同屏東縣政府警察局交通隊組成監警聯合稽查小組，分別於枋寮地區成功攔查違規營業車輛2輛，並依規定處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及違規營業車輛吊扣汽車牌照4個月。

▲屏東監理站會同警方查獲白牌車攔客 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

暑期旺季出遊人潮增加，白牌車伺機載客，多以電話預約接送客人，雖然司機辯稱未收車資，而乘客則坦承是透過電話叫車從營區(或火車站)搭車欲返家並於到達後支付200元車資，讓司機無話可說。

屏東監理站站長羅振瑞表示，為維護運輸業市場的營運秩序，屏東監理站仍持續不定期、不定點會同警方在轄內重要運輸場站或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查。經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定依違反情節輕重，處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業之車輛牌照及駕駛人駕照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，提醒駕駛人千萬不要以身試法。

屏東監理站呼籲，由於白牌車暗藏乘車風險，請民眾勿因貪圖一時方便搭乘白牌車，以確保乘客安全及權益，有搭車需求，請看清楚車牌「白底紅字」，才是合格的計程車。

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