劉建國後援會成立　中華民國彩券工會全國聯合會力挺

▲中華民國彩券工會全國聯合會公開肯定劉建國委員對於彩券工會的推動，喊出「唯一支持劉建國」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中華民國彩券工會全國聯合會參加雲林縣長候選人劉建國後援會成立大會，公開肯定劉建國委員對於彩券工會的推動，榮譽理事長林俊福表示，2004年就積極向政府、發行公司、立委爭取免稅額提高，一直到2019年12月由劉建國委員促成召開財政部國庫署、賦稅署署長的協調會，才讓財政部允諾於限期做討論及改善。

中華民國彩券工會全國聯合會榮譽理事長林俊福表示，當時劉建國委員親自緊盯此議題的進度，還加派辦公室主任作為全聯會與財政部的橋樑，讓政府與民意的溝通可以準確且即時，成就此議題順利的通過，大家都銘感在心。

立委劉建國表示，歷經二度與財政部國庫署、賦稅署舉行協調會，讓全聯會各位好友們有機會說明彩券經銷商經營的困境，讓政府與民意的溝通可以準確且即時，終於將免稅額從2000元提高至5000元。公益彩券要符合公益精神，也要照顧弱勢族群，將免稅額提高，相信可以提高民眾回購率，有利銷售業績成長，達成「彩券賣的好、券商不煩惱、公益盈餘飽、弱勢顧的好。」的三贏目標。

立委劉建國指出， 雖有《身心障礙者權益保障法》在照顧身心障礙者權益上已經有制度性框架，但是實際上仍有許多不完善的地方值得來努力。國發會推估，2026年(目前已提早至2025年)，台灣將進入超高齡社會，這是非常現實的客觀條件，任何人一旦步入老年，都要面對行動不便的風險。因此，一個完善保障身心障礙者行動自由與權益彰顯的社會，等於幫助每個人降低老年生活可能面臨的風險。

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