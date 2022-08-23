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快訊／狠殺台南2警！林信吾「殺人、竊盜、強盜罪」移送地檢

記者黃彥傑、陳以昇、陳韻如／台南報導

台南市2名員警曹瑞傑、凃明誠22日慘遭割喉雙雙殉職，犯嫌林信吾在逃亡17小時後於23日凌晨4時36分在新竹落網，並於上午9時許押解返回台南。對此，警方訊後，也於今下午5時許將林信吾依殺人、竊盜、強盜等罪移送台南地檢署偵辦。

▲▼林信吾移送地檢署。（圖／記者陳以昇攝）

▲林信吾移送地檢署。（圖／記者陳以昇攝）

曹瑞傑與凃明誠22日在追查竊盜通緝犯時，遭持刀歹徒攻擊殉職。根據警車行車紀錄器畫面顯示，凃明誠死前曾與歹徒在車前地上搏鬥，2人在地上扭打，凃遭歹徒從後方勒脖，當時警槍被歹徒搶奪在手，他仍奮力掙扎抵抗。

▲▼林信吾移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼林信吾移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼林信吾移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

而林信吾犯案後先是騎著偷來的贓車到土城高中清洗、脫下衣帽，再搭計程車展開逃亡，最終在高雄達成和欣客運北上前往新竹，並於今凌晨在新竹客運站落網。據了解，林信吾為明德外役監逃犯，警政署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員將人逮捕，現場起獲警用槍枝及2個彈匣（內有子彈18顆），其中1顆上膛。

稍早，林信吾雙手上銬，腳也戴上腳鐐被警方帶回棄車現場，並模擬他清洗事證及棄車棄刀的情況。另外，警方歷經數小時偵訊後，於今下午5時許將他依殺人、竊盜、強盜等罪移送台南地檢署偵辦。

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