雲林嬤深夜失蹤！暖所長赤腳涉臭水溝　勇救困了整晚的她

▲警方先是在排水溝旁發現阿嬤遺留的水桶與斗笠，隨後果然在深處發現阿嬤坐在水中。（圖／警方提供，下同）



記者蔡佩旻、蔡怡萍／雲林報導

一名83歲的蔡姓阿嬤19日晚上出門後遲遲沒有返家，家屬在附近遍尋不著，見天色已晚、阿嬤又有輕微失智與重聽，擔心阿嬤會有危險，20日凌晨急忙向警方報案求助，雲林縣崙背警分駐所獲報後，由所長蔡長志親自帶隊協尋，經過連夜搜尋後幸好傳來好消息。

所長在阿嬤家不遠處的田埂旁，發現了遺留的水桶與斗笠，研判阿嬤很有可能掉進一旁2公尺深的水溝中無法上來，所長當下立刻捲起褲管、不懼排水溝又黑又惡臭難耐，脫下鞋襪打赤腳，與阿嬤的兒子一同跳下進行搜尋。

向水溝深處走去，終於在一處有加蓋的暗溝中，找到坐在水中的蔡姓阿嬤，阿嬤下半身泡在臭水裡，神情疲憊但意識清楚，所長與阿嬤兒子也連忙將阿嬤扶起，攙扶著緩緩往出口移動。

而這時天色已亮，經過一夜搜尋見阿嬤平安，家屬與搜救人員也鬆了一口氣，協助虛弱的阿嬤爬上梯子，家屬也對所長不畏排水溝惡臭髒污、蚊蚋叢生，雖然身穿制服，仍二話不說跳下涉水救援，表達萬分感謝。

阿嬤送醫後幸無大礙，雖然腳麻走不動但意識清楚，但對於自己是怎麼掉下水溝說記不得了；家屬說阿嬤平常由外籍看護照顧，當天晚上晚飯後突然不見蹤影，有輕微失智的阿嬤可能一時迷失方向，才不慎掉進水溝，幸好在眾人的連夜搜尋下，將待在臭水溝中一晚的阿嬤平安救出，家屬也非常感謝崙背分駐所與崙前守望相助隊的幫助。