被新北市府嗆「操作意識形態」　林佳龍反擊：這是大是大非問題

▲林佳龍。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨副主席夏立言率團訪中國大陸，民進黨新北市長參選人林佳龍要求新北市長侯友宜說清楚對此事的立場，但新北市府發言人張愛晶回擊林不斷操作意識形態。對此，林佳龍23日表示，講說操作意識形態、最不懂政治、政治很無聊、很可怕，一個政治人物講這個話，其實值得深思。

林佳龍認為，要引領新北，本身就需要政治判斷能力，要在關鍵時刻展現捍衛台灣民主的堅定立場，更何況侯友宜在準備2024總統選舉，更是需要提早被檢驗對於台灣重大課題的立場。

林佳龍質問侯友宜，你對夏立言代表國民黨跟國台辦主任劉結一會面，贊成還反對？態度又是什麼？這個是大是大非問題，「怎麼我會是意識形態」。如果沒有我們對政治的努力，台灣不會走上有民主選舉的一天，所以你是台灣民主抗爭果實的受益者，不應該用很無辜，好像局外人的語意，來貶抑台灣的政治。

對於侯友宜21日邀請200位駐台使節同遊淡水藍色公路一事，林佳龍批評，這就是魚目混珠，城市外交是締結姊妹市，或市長代表新北跟國際交流，而非招待駐台使節去玩，「我當台中市長、我當交通部長，幾乎每天都在做這個是啊」。

林佳龍也說，人家說新北應該大翻新，也要國際化，侯友宜就找一些駐台代表吃飯、送禮、遊淡水河，雖然這是個很好的聯誼，但跟台灣走出去到國際、城市交流不一樣，這舉動令人有點啼笑皆非。

至於會否認為侯友宜招待使節是為了2024暖身，林佳龍說，侯友宜跑去宜蘭看地熱，但新北是地熱最大地方；侯跑去雲林看營養午餐，然而新北就是全台灣農產交易最主要地方，日前跑去新竹說要把機場捷運從桃園延伸到新竹，不過這是中央要推動的，不太是新北市長職責。

林佳龍批評，侯友宜不敢承諾選新北市長就不選下屆總統，反而藉選新北市長全國趴趴走、固樁，是對不起新北市人，在新北12年。為何要用這一年去騙四年。