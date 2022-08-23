疫苗採購需等陳時中百歲才能解密　蔣萬安競辦：立即公開文件





▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

蔣萬安競選辦公室副發言人田方倫今（23）日指出，解決「疫苗門」的爭議很簡單，立即向國人公布文件的內容，由國人評判民進黨台北市長參選人陳時中口裡的「公開透明」是怎麼回事，即可真相大白，他說「這就看陳時中要不要做、敢不敢做」。

田方倫對陳時中提出三點質疑和呼籲：第一，將立委調閱過的資料公開給大眾，讓社會清楚了解是不是大部分關鍵資訊都被塗黑，根本沒有陳時中說的「公開透明」。田方倫說，如果陳時中的公開透明就是塗黑一半，他現在口口聲聲說大巨蛋要公開透明，到時會議記錄是不是也會大半塗黑？

第二，田方倫呼籲，公開透明應先從公布高端開始做起，即使國外的藥廠有保密條款限制，高端是政府補助的，當時沒有其他國家採購，應可率先公開透明。他說，陳時中可不可以告訴民眾，高端的單劑採購價格是多少？是不是外傳的881元，高於疫苗採購平均價格，是不是所有疫苗中最貴的？

田方倫進一步說，第三，陳時中應該對外界說清楚講明白，目前這些文件的解密期限，到底是不是30年？不要再用「保存不是保密」的話術面對民眾。他強調，疫苗採購資料「保存應該永久，解密必須立刻」，請將每一份合約的保密條款及例外條款公布讓人民知道。

田方倫強調，如果真像陳時中說的隨時可以公布，那擇日不如撞日，請陳時中今天就公布！他並提醒陳時中，先想清楚再回答，像不然說了一個謊，還要再說另一個謊來圓，「3+11會議記錄在監察院，不到5天就被監院打臉了」。