長輩住院窗戶被貼「長長符咒」！他一聽背脊發涼：待2天沒發現

▲長輩住院時，發現病房窗戶被貼了「長長的符咒」。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

時值農曆七月，一點風吹草動可能就讓人覺得「毛毛的」。一名網友就表示，自家長近日住院時突然來電求助，指病房窗戶被貼了一張「長長的符咒」，讓他瞬間背脊發涼，趕緊到場查看，所幸只是虛驚一場。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己這幾天在病房照顧住院長輩，剛剛離開病房一下，長輩就突然來電說，「病房窗戶什麼時候被貼了長長的符咒？」讓他瞬間背脊發涼，因為自己明明在病房陪了長輩兩天，卻「完全沒有發現符咒的存在，尤其現在又是民俗月心裡更是毛毛的。」

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▲原PO趕回病房察看，發現是「窗台請勿放置物品」的警示標語。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

收到長輩求助電話後，他立刻返回病房，發現病房落地窗中央的窗框上，果真貼著一張寫著8個字的「黃色符紙」，他緊張走近一看，上頭寫著「窗台請勿放置物品」，讓他在留言處哭笑不得地喊：幹嘛用黃色啦～

真相一出引網友爆笑留言，「長長的……警示標語」、「真是太恐怖了～竟然不能放東西！」「你這照片畫質比我心裡更毛」、「翻譯蒟蒻：窗台請勿放置物品」、「看到有很多暈吐者開始認真，嗯」、「坐等念經民眾出沒」、「別擔心..我阿嬤是大半夜直接當我面，讓我拿椅子給人家坐招呼人」、「充電器還放在窗台！」「人家就說窗台別放東西你還放眼鏡，不嚇你嚇誰」。