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林信吾落網！他卻PO文「恭喜兇手」曝1事超失望　一票也搖頭

▲▼林信吾押解進警局。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林信吾押解進警局。（圖／記者黃彥傑攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台南2名員警曹瑞傑、凃明誠昨（22）日追查機車竊盜案時，遭人持刀割喉殺害，震驚全台！嫌犯林信吾逃亡17小時，最後在新竹遭逮捕。消息一傳出，卻有網友頻頻搖頭，認為就算林男落網了，也不會被判死刑，還發文「恭喜兇手」，語氣間充滿對司法的失望，貼文引發話題。

有網友在臉書「●【爆怨公社】●」發文，開頭就反諷道，「殺兩名警案的兇手抓到了，但我還是要先恭喜兇手，你應該不會被判死刑吧，我想？」並貼出一個憤怒的表情符號，「想到我所繳納的稅金，要贍養你這種人就……」

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▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲有網友發文「恭喜兇手」，認為嫌犯不會被判死刑。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

至於為何會這樣想？原PO就質疑法官，「敢與這些有實質權力的人對抗嗎？」指出台灣「有這種人」，也就是支持廢死的人、團體，以及立委，「雖然形式上的死刑有，但實質上的死刑是很難存在的～」最後憤怒又無奈地直嘆，「真正受苦的還是執法的警員與一般的民眾。」

貼文一出，底下網友群情激憤，「人權至上啦！」「廢個屁，你們帶回去養要嗎？」「整天都立委贊同，哪時候輪到人民贊同？」「殺死警察要判死刑，那不是警察被殺死的呢？」「判死刑不執行，一樣沒用。」

還有人直酸，「一切可教化啊！」「別吵了～法官大人正在想辦法，如何讓嫌犯『可教化』。」「放心啦！到最後高等法院那邊，又是可教化、有悔意、有道歉、肯賠償、有精神疾病、未達兩公約最殘忍、國中有得過嘉獎……等，一堆鳥理由來免死。好，結案～」

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