鬼門要關了！10禁忌一次看　別說「這2字」

▲許多人農曆七月都會拜拜求平安。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

8/26是農曆七月鬼門關，命理專家小孟老師表示，今年鬼月發生很多事情，不管是政治與娛樂，都讓人感覺如同他之前說的，虎年的鬼月「凶上加凶」。他分享鬼門關10禁忌，包括不要說「再見」。

1、磁鐵：

[廣告]請繼續往下閱讀...

鬼門關前天晚上不要放磁鐵在家裡，因為磁鐵引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來不回去。

2、普渡品要吃完：

普渡品沒吃完，好兄弟會循原來氣味再回去吃，容易會吸引好兄弟回頭來找你。

▼農曆七月都會普渡好兄弟。（圖／資料照）

3、不要聽佛經：

鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。

4、不要擺花香：

鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。

5、玩偶要藏起來

鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟不回去，附身到娃娃裡。

▼娃娃要收起來。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）



6、晚上不點蠟燭：

晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。

7、不要說再見：

鬼門關當天避免跟親友說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。

8、不要跟祖先抱怨：

鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。

9、不要迴向冤親債主：

鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時來找你。

10、鬼門關若要生產：

鬼門關若剛好遇到生產，為避免其他好兄弟不回去，轉入凡間產婦變成胎兒，因此產婦生產前，務必要唸「南無地藏王菩薩，請地藏王菩薩來幫我護持。」鬼門關為地藏王菩薩佛辰，如此一來就會產生無形結界，幫助妳生產成功。

▼孕婦。（示意圖／記者姜國輝攝）

