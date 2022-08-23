今天是「處暑」！6大禁忌別犯　這2生肖大沖衰運纏身

▲今天是處暑，小孟老師呼籲6大禁忌別犯。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李佳蓉／綜合報導

命理專家小孟老師指出，今（23）日為「處暑」，又稱為「出暑」，指天氣酷熱要遠離。處暑的暑，代表暑氣即將終止，但仍有些地方高溫炎熱，因此又稱為秋老虎。他也分享在這一天有6大禁忌千萬別犯，並提醒有2生肖「屬鼠」及「屬虎」大沖，衰運纏身出門在外要小心。

「處暑」6大禁忌及開運法，小孟老師一次解析：

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1.冷氣不宜開太強：室內開太冷、室外太熱，容易因溫差變化大而導致頭暈。

2.忌安床：處暑天氣日熱夜涼、氣溫不定，隨意搬動床容易引起睡眠品質較差，或沖到床母。

3.禁去空曠地：處暑通常在農曆七月的尾巴，因此很多「好兄弟」仍然會在戶外遊蕩，因此特別提醒勿去空曠地。

4.禁海邊戲水：處暑天氣午後易有陣雨，因此古人在處暑看見天氣轉陰，都會避免到海邊戲水、以防潮水較大發生危險。

5.沖屬虎與老鼠：諺語「處暑，會曬死老鼠」，主要說處暑天氣炎熱容易曬死老鼠，加上秋老虎發威，農民曆又沖虎。因此屬鼠與屬虎者外出要留意，以免跌倒摔傷身體不適。

6.洗澡禁關窗：處暑洗澡一定要開窗，若要泡澡者水溫不宜太高，以免室內氣溫太高呼吸不順暢、引發暈眩。

小孟老師也加碼分享「處暑開財運法」，要喝太陽水。想開運者建議可找一張紅紙，剪2個圓圈代表雙太陽，貼在杯子外圈再喝水，如此可吸收到太陽能量、發財發到爆，在處暑當日何時喝都可以，每個時段都能發大財。

★民俗說法，僅供參考，勿過度迷信。