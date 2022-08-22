女兒讀音樂班遭嗆「沒出息」　媽氣炸反轟：去吃XX！過來人全挺

▲女兒考上音樂班，卻遭親戚酸「以後沒出息」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

除了大學會針對專長分科系之外，很多國小也都有才藝班，常見的有音樂、美術、體育等等，一名媽咪表示，升上小學三年級的女兒考上音樂班，卻被親戚酸「以後沒出息」，她聽完後爆氣回嗆一波，「我家女兒，你少來管」。貼文一出，網友們挺原PO，「越沒本事的人總是越容易叫囂」。

媽咪在臉書「爆怨公社」發文，小學三年級的女兒考上音樂班，「暑假期間仍然繼續上鋼琴，也開始上副修樂器揚琴」，雖然練習的過程很辛苦，但是女兒上得很開心，也很喜歡學音樂，然而，前幾天女兒告訴她，「爸爸帶她回阿公家，大伯竟然說她唸音樂班以後沒出息」。

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原PO聽完氣炸，「什麼叫沒出息！」接著開始數落大伯，「難道像他一樣，公婆家三棟房子被敗光，公司也賣掉，手上拿著還完負債後的一點錢，4、50歲就開始在家無業就叫有出息？」最後帥氣喊「去吃XX啦，我家女兒，你少來管！」

貼文一出，網友們站在原PO這一邊，「女生學音樂很棒，女生學古箏，鋼琴，小提琴很有氣質」、「我兒子音樂系，教課鐘點是常人的幾倍，家中更常有免費悠揚的樂音可聆聽，學音樂太棒啦」、「親戚那種三姑六婆說的話聽聽就好」、「小孩有興趣比什麼都重要，而且學精了，說不定以後當老師收入也比較好」。

底下也有讀音樂系的網友留言，「音樂系畢業路過，『讀音樂以後沒出路』，這句話從小聽到大，只能說每個東西走到專業，都有自己的一片天，感謝不聽這些閒言閒語的爸媽一路支持」、「國小開始讀音樂科班過來人，現在出社會依舊走音樂這條路，雖然有多次很想換行業啦，但不管將來妹妹有沒有要走音樂這條路，這個都是她的才能，誰也偷不走啦」。

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