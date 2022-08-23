　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今天「處暑」！6禁忌注意　洗澡別做1件事

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今（23日）迎來24節氣中的處暑。（圖／記者劉亮亨攝）

記者邱晟軒／綜合報導

今（23日）是二十四節氣中的「處暑」，代表夏天的酷熱逐漸遠離；處暑的「暑」，代表暑氣即將終止，但有些地區仍然會高溫炎熱，所以又稱為秋老虎。對此，命理專家小孟老師表示，處暑這天有6禁忌需要小心，包括不宜移動床、洗澡時勿關窗等。

處暑6禁忌

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、室內冷氣不宜開，太強室內冷氣不宜開太冷

因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。

2、忌安床

處暑天氣日熱夜涼，氣溫不定，隨意搬動床,容易引起睡眠品質較差，或沖到床母。

3、禁去空曠地

處暑通常是在鬼月尾巴，因此很多好兄弟仍然會在戶外遊盪，因此小孟老師提醒勿去空曠地。

4、禁海邊戲水

處暑天氣午後易有陣雨，因此古人在處暑看見天氣轉陰，都會避免到海邊戲水，以防潮水較大。

5、沖屬虎與老鼠

諺語：處暑，會曬死老鼠。主要是說處暑天氣炎熱容易曬死老鼠，加上秋老虎發威，農民曆又沖虎。因此屬鼠與屬虎外出要留意，以免摔倒跌倒身體不適。

6、洗澡禁關窗

處暑洗澡一定要開窗，若要泡澡的人水溫不宜太高，以免室內氣溫太高呼吸不順暢，引發暈眩那就不好了。

處暑開財運

小孟老師建議，想要開財運的人可喝太陽水。建議可以找一張紅紙，剪2個圓圈代表雙太陽，再貼在杯子外圍再喝水，就能吸收到太陽能量，發財發到爆，在處暑當日何時喝都可以，每個時段都能發大財。

►燕麥杏色「九陽豆漿機」快閃特價2680元！高顏值又超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
台南2警查贓車雙亡　1圖還原事發5小時路徑
快訊／林信吾落網　方仰寧還原「割喉殺警」事發現場
林信吾「逃280公里到新竹」原因曝　還有18顆子彈
林信吾落網　台南警32字淚別2殉職同仁：學長任務結束
殺警嫌搭客運北上「被逮時槍已上膛」　同車11人都不知
LIVE／狂徒林信吾殺2警落網　台南第三分局最新說明
林信吾台南殺警又搶超商　他嗆4大惡行下一站就是地獄
台南殺警「4大疑點」　非預謀卻下狠手割喉、現場遺留BB槍
林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今天「處暑」！6禁忌注意　洗澡別做1件事

今天是「處暑」！6大禁忌別犯　這2生肖大沖衰運纏身

處暑到！馬鞍增強變胖「今晚起最近」變天　2地區防大雨

盆栽比人命值錢？6樓鄰居炸彈型「空中花園」狂照曝光　8千人傻眼

停課新制一次看！1人確診全班都要篩　師生「3情況可請防疫假」

國家級反中介法？兩廳院「刪除」5作曲家作品！網抖：小編還好嗎

交友App約吃豆花！竹科男拐回房「強吻、扣手+硬上」妹子嚇慘

下周開學「防疫優先」　北市小一新生家長不入校

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」！釣出一排過來人：我也會

師深夜傳Line「穿這樣我受不了」　隔天全收回！大三妹：不敢讀

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

2警遭襲殉職！槍+子彈被搶　警公布機車號「嫌犯正面曝」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

台南警疑掌握凶嫌位置！　防彈背心+盾牌校園緝兇

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

狠殺台南2警！「竊盜通緝犯陳偉捷」正面曝光　騎機車逃逸中

2警遇襲殉職！陳偉捷「露詭笑」殺人畫面曝　他滿身血無力反抗

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

今天「處暑」！6禁忌注意　洗澡別做1件事

今天是「處暑」！6大禁忌別犯　這2生肖大沖衰運纏身

處暑到！馬鞍增強變胖「今晚起最近」變天　2地區防大雨

盆栽比人命值錢？6樓鄰居炸彈型「空中花園」狂照曝光　8千人傻眼

停課新制一次看！1人確診全班都要篩　師生「3情況可請防疫假」

國家級反中介法？兩廳院「刪除」5作曲家作品！網抖：小編還好嗎

交友App約吃豆花！竹科男拐回房「強吻、扣手+硬上」妹子嚇慘

下周開學「防疫優先」　北市小一新生家長不入校

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」！釣出一排過來人：我也會

師深夜傳Line「穿這樣我受不了」　隔天全收回！大三妹：不敢讀

威廉波特少棒賽／北市福林投打守俱佳　7比0力克巴拿馬2連勝

昔日世界大賽功臣　道奇以1年4億續約重砲蒙西

余苑綺癌逝　總統蔡英文下午赴靈堂致哀

台股盤前焦點！「天國一輝」回歸率生技族群衝漲停　仁新啟動三期臨床

台南2警查贓車雙亡　1圖還原事發5小時路徑

蘋果提前發表iPhone 14原因曝　外媒解析3大目標

蔡允潔懷孕4個月「上圍激增」！比基尼泳裝照連發　網驚：超有料

瘋電影／席琳狄翁外傳：愛的力量　今生只愛他一人

林信吾逃到新竹被逮　當地人：是不知道新竹城隍爺很靈嗎？

詹皓晴、青山修子女雙直落二開胡　晉級克里夫蘭女網賽8強

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

生活熱門新聞

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

公公深夜敲門問：寶寶睡了沒　媳嚇到回娘家

師深夜傳Line「穿這樣我受不了」　大三妹：不敢讀

重機男載妹逆向超車　4秒後急墜消失

處暑到！馬鞍增強今晚起最近變天　2地區防大雨

最強轉運！4生肖「處暑」過後旺爆

今天是「處暑」！6大禁忌別犯　這2生肖大沖

陳偉捷身分曝光！竟釣出苦主怒曝悲慘經歷

盆栽比人命值錢？鄰居炸彈型「空中花園」照曝

護理師半夜見「無人電梯」鬼開門

50元炸脆肉塞爆紙袋　在地人跪喊：別報了

每天1杯這飲品　腸癌風險狂降26%

竹科男約吃豆花　「拐回房強吻」嚇慘她

國家級反數位中介？兩廳院「刪」5作曲家作品

更多熱門

相關新聞

今天是「處暑」！6大禁忌別犯　這2生肖大沖

今天是「處暑」！6大禁忌別犯　這2生肖大沖

命理專家小孟老師指出，今（23）日為「處暑」，又稱為「出暑」，指天氣酷熱要遠離。處暑的暑，代表暑氣即將終止，但仍有些地方高溫炎熱，因此又稱為秋老虎。他也分享在這一天有6大禁忌千萬別犯，並提醒有2生肖「屬鼠」及「屬虎」大沖，衰運纏身出門在外要小心。

暖警為中暑婦撐傘遮陽協助返家

暖警為中暑婦撐傘遮陽協助返家

「處暑」禁忌曝　命理師點名「7類人」要當心

「處暑」禁忌曝　命理師點名「7類人」要當心

最強轉運！4生肖「處暑」過後旺爆

最強轉運！4生肖「處暑」過後旺爆

天太熱　過馬路鞋子不見了？

天太熱　過馬路鞋子不見了？

關鍵字：

小孟老師禁忌運勢財運生肖星座處暑暑假高溫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

國中師揭陳偉捷從小就很會騙！自責曾教奪槍術

即／台南殺警案傳「陳偉捷投案」　警方回應

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

快訊／殺警嫌林信吾被壓制畫面曝光！　署長親率隊上銬逮人

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

台南殺警兇棄車變裝　照片曝光

台南殺警嫌落網　警上午8點30分說明

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

2警遭襲殉職！槍+子彈被搶　警公布機車號「嫌犯正面曝」

2警遭襲殉職！槍+子彈被搶　警公布機車號「嫌犯正面曝」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面