今天「處暑」！6禁忌注意　洗澡別做1件事

▲今（23日）迎來24節氣中的處暑。（圖／記者劉亮亨攝）

記者邱晟軒／綜合報導

今（23日）是二十四節氣中的「處暑」，代表夏天的酷熱逐漸遠離；處暑的「暑」，代表暑氣即將終止，但有些地區仍然會高溫炎熱，所以又稱為秋老虎。對此，命理專家小孟老師表示，處暑這天有6禁忌需要小心，包括不宜移動床、洗澡時勿關窗等。

處暑6禁忌

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1、室內冷氣不宜開，太強室內冷氣不宜開太冷

因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。

2、忌安床

處暑天氣日熱夜涼，氣溫不定，隨意搬動床,容易引起睡眠品質較差，或沖到床母。

3、禁去空曠地

處暑通常是在鬼月尾巴，因此很多好兄弟仍然會在戶外遊盪，因此小孟老師提醒勿去空曠地。

4、禁海邊戲水

處暑天氣午後易有陣雨，因此古人在處暑看見天氣轉陰，都會避免到海邊戲水，以防潮水較大。

5、沖屬虎與老鼠

諺語：處暑，會曬死老鼠。主要是說處暑天氣炎熱容易曬死老鼠，加上秋老虎發威，農民曆又沖虎。因此屬鼠與屬虎外出要留意，以免摔倒跌倒身體不適。

6、洗澡禁關窗

處暑洗澡一定要開窗，若要泡澡的人水溫不宜太高，以免室內氣溫太高呼吸不順暢，引發暈眩那就不好了。

處暑開財運

小孟老師建議，想要開財運的人可喝太陽水。建議可以找一張紅紙，剪2個圓圈代表雙太陽，再貼在杯子外圍再喝水，就能吸收到太陽能量，發財發到爆，在處暑當日何時喝都可以，每個時段都能發大財。